Ni chaqueta ni chubasquero: esta prenda es la nueva moda para los días de lluvia

Ni chaqueta, ni ese chubasquero con el que parece que vas a pasar el día en la montaña. Esta temporada 2025/2026, hemos visto mucho una prenda, y eso que no hemos tenido un otoño especialmente lluvioso. Eso sí, las capas de lluvia se han colado en nuestro armario y en el street style, porque son más ligeras que un abrigo, más estilosas que un impermeable de toda la vida y, sobre todo, más fáciles de llevar a diario.

En realidad, las capas de lluvia nunca se han ido del todo, pero esta temporada si han llegado pisando fuerte con un diseño más limpio, corto y pensado para la ciudad. Además, quedan muy bien con vaqueros, vestidos o botas de agua. ¿La quieres? Hemos fichado en El Corte Inglés una capa de lluvia lisa y corta de mujer rebajada un 30%, ¡solo por tiempo limitado!

Puntos fuertes de esta prenda

Diseño corto que estiliza la figura sin añadir volumen.

Tejido impermeable muy ligero que protege de la lluvia.

El corte es amplio para poder llevar debajo las capas que quieras.

Incluye una tapeta frontal que protege mejor contra el viento y el agua.

Comprar en El Corte Inglés por (99,99) 69,99€

¿Qué es una capa de lluvia y por qué está de moda?

Capa de lluvia

La capa de lluvia, como indica su nombre, es una prenda pensada para protegerte de la lluvia en las mismas situaciones que utilizarías un chubasquero. La diferencia con la capa de lluvia lisa y corta de mujer que ha rebajado El Corte Inglés es que el corte es más suelto, así que es más fácil combinarla con cualquier outfit.

Este tipo de capas suelen prescindir de costuras innecesarias, así que priorizan las líneas rectas y un tejido impermeable suave. Está fabricada con poliéster 100%, disponible en talla única y con facilidades de cuidado (lavado suave a 30ºC y planchado ligero). Si la quieres, ahora está rebajada a menos de 70€ en El Corte Inglés.

Así puedes combinarla este invierno

Una de las grandes virtudes de esta capa de lluvia (y el motivo por que el que vuelve a estar de moda) es que encaja muy bien en distintos estilos. Por ejemplo:

Para el día a día, la puedes llevar sobre un jersey y unos vaqueros rectos.

Si buscas algo más arreglado, queda también muy bien con vestidos midi o pantalones de pinza.

En cuanto al calzado, podrás llevar tu capa de lluvia con zapatillas, botines o botas de agua. ¡Tú decides!

Comprar en El Corte Inglés por (99,99) 69,99€

¿Te lo esperabas tan sencillo? Esta capa de lluvia está disponible en el marrón de la imagen y también en beige, ambas en talla única. ¡Y por menos de 70€!