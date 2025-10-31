Descubre los cargadores portátiles con los que tu móvil aguantará todo el día ¡energía al alcance de tu bolsillo!
De Compras
Desde el más potente al más compacto, estos son los Power Banks mejor valorados por los usuarios y expertos para mantener tus dispositivos siempre cargados
Descubre los Smartphones que te ofrecen rendimiento, cámara y batería a la máxima potencia
¿A quién no le ha pasado? Estás a punto de hacer una llamada importante o sacar una foto y, justo entonces, el móvil se apaga. Cada vez dependemos más de nuestros dispositivos, y quedarse sin batería se ha convertido en un pequeño drama cotidiano. Por suerte, los cargadores portátiles o power banks se han vuelto tan indispensables como el propio teléfono.
Hay opciones para todos los gustos, desde modelos compactos para llevar en el bolsillo, hasta baterías con carga ultrarrápida e incluso soluciones con paneles solares para los más aventureros
En esta guía de nuestra sección De Compras, te presentamos una selección con los mejores cargadores portátiles del mercado en 2025.
Anker PowerCore 20000 PD
Uno de los grandes referentes del sector. Sólido, rápido y con capacidad más que suficiente para varios días de uso. Ideal para quienes no quieren preocuparse por la batería.
Características destacadas:
- Capacidad: 20.000 mAh
- Carga rápida Power Delivery (18W)
- Dos puertos: USB-A y USB-C
- Peso: 350 g
- Permite cargar un móvil hasta 5 veces
Xiaomi Redmi Power Bank 20000 mAh
Fiable, económico y muy funcional. Xiaomi vuelve a demostrar que calidad y precio no están reñidos. Perfecto para el día a día o para viajes largos.
Características destacadas:
- Capacidad: 20.000 mAh
- Carga rápida de 18W
- Dos puertos USB-A y uno USB-C
- Diseño antideslizante
- Precio asequible
Baseus Blade 100W Power Bank
Un modelo pensado para usuarios exigentes que necesitan potencia real. Puede cargar incluso portátiles, y su diseño metálico con pantalla digital lo convierte en uno de los más elegantes del mercado.
Características destacadas:
- Capacidad: 20.000 mAh
- Potencia máxima: 100W
- Pantalla con indicador de carga
- Compatible con MacBook, iPad o Steam Deck
- Diseño ultrafino y acabado premium
Samsung 25W Wireless Power Bank
El aliado perfecto para los amantes de la carga inalámbrica. Pensado para dispositivos Galaxy, aunque funciona con cualquier móvil compatible.
Características destacadas:
- Capacidad: 10.000 mAh
- Carga inalámbrica Qi de 7.5W
- Carga rápida con cable (25W)
- Diseño metálico fino y elegante
- Ideal para móviles y auriculares inalámbricos
Charmast Power Bank 26800 mAh
Si lo tuyo son los viajes largos, este modelo te encantará. Su enorme capacidad permite varios días de autonomía y sus cuatro salidas lo hace muy versátil.
Características destacadas:
- Capacidad: 26.800 mAh
- Cuatro puertos de salida + tres de entrada
- Carga rápida
- Sistema de protección múltiple
- Autonomía de varios días
Ugreen 25 000 mAh 145 W Power Bank
Potencia pura para quienes necesitan cargar más que un móvil. Este modelo de UGREEN es uno de los más completos y potentes del mercado: puede alimentar desde un teléfono hasta un portátil gaming. Ideal para viajeros, profesionales o quienes no quieren depender nunca de un enchufe.
Características destacadas:
- Capacidad: 25.000 mAh
- Potencia total: 145 W
- Tres puertos: 2 USB-C + 1 USB-A
- Pantalla digital LED
- Recarga rápida (hasta 65 W)
- Construcción robusta y elegante
Ya sea para un viaje, un día intenso de trabajo o simplemente para evitar el temido “1% de batería”, los cargadores portátiles son hoy más necesarios que nunca. Estos modelos combinan potencia, diseño y buen precio, y todos cumplen con una promesa sencilla: que nunca te quedes desconectado.
También te puede interesar
Lo último