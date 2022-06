Cómo conseguir tener las piernas morenas en ¡3, 2, 1!

Tener el bronceado perfecto en verano es el sueño de muchas de nosotras, y es que ya no es necesario pasar largos tiempos al sol durante días y días para conseguirlo y arriesgarte a quemaduras solares. Hoy en día el mercado esta está lleno de productos que nos ayudan a conseguir esa piel dorada con los mejores bronceadores cuidando a la vez nuestra piel de los efectos nocivos del sol ya sea por que viene el bronceador con protección solar, o por que al combinarlo con una protección solar adecuada podamos conseguir el bronceado de nuestros sueños, ¿a qué esperas?

Dale a tus piernas un cambio de imagen en cuestion de segundos, con el Spray de la gama Airbush de Sally Hansen conseguirás una cobertura total y homogénea.

Mantente fresca y natural todo el día. Cubre pecas, venas e imperfecciones, además, ayuda a estimular la microcirculación en piernas y pies.

Sally Hansen ofrece un maquillaje de piernas ligero, enriquecido con extracto de Palmaria que mejora la cobertura de las imperfecciones, pecas y venas.

Paso 1: Agitar bien el Spray, aplicarlo directamente en la mano y de la mano pasar a aplicarlo a las piernas y los pies.

Paso 2: Expandir uniformemente por las piernas y pies.

Paso 3: Dejar reposar durante 60 segundos.

Los intensificadores son mezclas capaces de hacer que la piel sea más fuerte y saludable, gracias a la contribución de nutrientes, humectantes y vitaminas. De esta forma, la cara y el cuerpo podrán resistir mejor la agresión de los rayos UV e intensificar las defensas naturales de la piel. Solo una piel perfectamente sana puede obtener un bronceado súper intenso, uniforme y prolongado.

Los intensificadores no contienen protector solar, por lo tanto, es importante usarlos en combinación con una protección adecuada.

El intensificador de aceite en aceite de bronce dorado australiano es un aceite seco que no es graso en forma de spray más extracto bronceador y extracto de nuez negra, para obtener un color oscuro adicional. Contiene la fórmula de Colorboost para optimizar tu bronceado. Rico en semillas de zanahoria, aceite de árbol de té australiano, aceite de roucou, extracto de plátano, aloe vera y vitamina E. Fragancia: coco.

Bronceador inmediato invisible de absorción rápida que facilita y potencia el bronceado. No contiene filtros solares ni protege del sol. Formato de 200 ml. Su innovadora formulación con extracto de Zanahoria estimula la melanina proporcionando a la piel un tono dorado exquisito, intenso y uniforme.

Contiene Vitaminas C y E, Aceite de Almendra y otros ingredientes que nutren y ayudan a mantener el nivel óptimo de hidratación de la piel. Indicado para pieles poco sensibles al sol y que posean un cierto grado de bronceado. No contiene filtros solares. No protege del sol.

Aplicar generosa y uniformemente antes de la exposición al sol. Reaplicar con la frecuencia deseada, después de secarse con la toalla, cada baño o actividad deportiva. Para obtener un mejor resultado, aplicar un protector solar corporal inmediatamente después de su aplicación.