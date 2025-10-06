El Corte Inglés presenta la moda que marcará estilo este otoño-invierno 2025-2026 ¡Vive a la última!

El otoño-invierno 2025-2026 llega con una fusión entre elegancia clásica y comodidad contemporánea, y El Corte Inglés se posiciona como uno de los escaparates clave donde estas tendencias cobran vida. La temporada apuesta por materiales cálidos y sostenibles —lana, tweed, cuero regenerado o algodón orgánico—, además de una paleta que combina tonos tierra, grises suaves y acentos vibrantes como el verde oliva o el borgoña. Las prendas de punto, los abrigos estructurados y los accesorios funcionales dominan las colecciones, pensadas para adaptarse a un ritmo de vida urbano pero sofisticado.

Más que seguir la moda, las propuestas de El Corte Inglés invitan a crear un armario versátil y atemporal, en el que cada pieza combine estilo y durabilidad. Los looks se adaptan a múltiples contextos: desde la oficina hasta los planes de fin de semana, con capas superpuestas, siluetas amplias y detalles cuidados. En definitiva, esta temporada redefine el concepto de elegancia práctica, con prendas que no solo abrigan, sino que también expresan personalidad y equilibrio entre tendencia y confort.

Para que te sea sencillo encontrar las prendas idóneas para tu forma de vestir, te presentamos a continuación una selección de prendas de última moda que te enamorarán.

Trucco Jersey Oversize Cuello Perkins

Jersey Trucco

Un jersey oversize de Trucco con cuello Perkins: esta combinación de volumen relajado y cuello alto que cubre parte del cuello está entre las tendencias clave de la temporada. Este tipo de prendas tiene la ventaja de aportar confort y calidez, sin perder el estilo, y permiten jugar con proporciones si lo combinas con bottoms más ajustados o un abrigo grande por encima.

La textura gruesa o de punto denso le da ese efecto acogedor que buscamos en otoño, mientras que el oversize permite layering (capas) sin apretar, lo cual es práctico cuando bajan mucho las temperaturas. Es ideal tanto para uso diario como para looks informales de fin de semana.

Easy Wear gabardina de mujer larga

Gabardina Easy Wear

La gabardina larga de mujer Easy Wear de El Corte Inglés es una de las prendas más destacadas de la temporada otoño-invierno 2025-2026. Su diseño clásico con cuello de solapa, botones metálicos y corte largo hasta la rodilla combina elegancia y funcionalidad, lo que la convierte en una pieza versátil para cualquier ocasión. Disponible en tonos neutros como beige o crudo, se adapta fácilmente a diferentes estilos.

Además de su atractivo diseño, esta gabardina destaca por su capacidad de aportar estructura y sofisticación a cualquier conjunto. Es perfecta para entretiempo o para los días más frescos, ofreciendo protección ligera frente al viento y la humedad. Puede llevarse abierta para un aire más desenfadado o cerrada para resaltar la silueta y mantener el calor. En definitiva, se trata de una prenda ideal para quienes buscan estilo, comodidad y versatilidad en una sola pieza.

Silbon Camisa Rayas Manga Larga

Camisa Silbon

Camisa de rayas de Silbon de manga larga: los estampados de rayas (ya sean verticales, múltiples, clásicas tipo Oxford) siguen presentes como básicos renovados esta temporada. Estas camisas aportan estructura, pueden servir tanto en looks formales como en looks más relajados si las combinas con chaquetas o jerséis encima.

El corte clásico hace que sea una prenda versátil de armario: bien llevada puede servir para oficina, cenas, reuniones informales... Si buscas destacar, puedes combinarla con accesorios coloridos o prendas superiores que contrasten en textura o corte, como abrigos con volumen o chaquetas de cuero.

Salsa Jeans blusa de mujer de encaje con volantes

Blusa Salsa Jeans

La blusa de encaje de Salsa Jeans combina delicadeza femenina con detalles románticos que la hacen destacar. Está confeccionada con encaje beige (80 % algodón y 20 % nailon), lo que le da una textura suave pero estructurada, y viene con un top interior para garantizar que no pierda funcionalidad frente a la transparencia del tejido. Su cuello redondo aporta un aire clásico, mientras que las mangas largas de campana adornadas con volantes generan movimiento y ligereza al conjunto. El corte Regular asegura una caída cómoda, adecuada para quienes prefieren prendas ni muy ajustadas ni demasiado amplias.

En cuanto a estilo, esta blusa es ideal para quienes quieren incorporar un toque romántico y sofisticado en su vestimenta diaria. Gracias a su acabado y color neutro, se presta para combinar con vaqueros, pantalones de vestir y faldas midi, aportando un contraste interesante cuando se usa con abrigos estructurados o prendas de tejidos robustos.

The-Are pantalón recto de mujer a cuadros de talle medio

Pantalón recto de mujer The Are

Este pantalón “City Fields” de The-Are se caracteriza por su corte recto y talle medio, ideal para quienes buscan confort sin perder estilo. Está confeccionado en algodón 100 %, lo que le proporciona una textura natural, transpirable y una caída cómoda. El estampado de cuadros azules está muy alineado con las tendencias otoño-invierno 2025-2026, que vuelven a abrazar los cuadros como motivo clásico pero renovado, especialmente en paletas frías o neutras.

En cuanto al estilo, este pantalón es versátil, su corte recto favorece en muchas siluetas, aportando estructura sin ceñir demasiado, por lo que funciona tanto para looks de oficina como para propuestas más casuales de fin de semana. Además, al ser de algodón, es una pieza cómoda para llevar a diario.

Vestido Camisero Desigual Lacroix

Vestido Desigual

Vestido camisero de Desigual estilo Lacroix: este tipo de vestido funciona muy bien para entretiempo, para llevar solo o sobre leggings/pantalones. Los estilos que mezclan diseño camisero con estampados atrevidos o colores contrastantes están en tendencia, sobre todo cuando combinan lo casual con lo elegante.

Además, Desigual suele jugar con texturas y detalles visuales que hacen que estas prendas destaquen: bordados, costuras decorativas, mezcla de tejidos. Perfecto para quienes buscan expresividad en la ropa, sin sacrificar comodidad.

Abrigo Cuello Tira Fsh

Chaquetón FSH

Este tipo de abrigo con cuello estructurado aporta personalidad al conjunto invernal. El cuello tipo tira eleva la prenda, protege mejor del viento en el cuello, y aporta un aire elegante a una pieza que puede usarse tanto en looks de calle como en ocasiones más formales.

El largo y su estética generalmente limpia lo hacen combinable con pantalones rectos o vestidos largos; si llevas botas altas, ayuda a alargar visualmente la silueta. Además, al estar en tejidos robustos, puede ser buena inversión para varios inviernos.

Pepe Jeans vestido corto en tejido jersey con manga larga

Vestido corto Pepe Jeans

Este vestido corto de Pepe Jeans, confeccionado en tejido jersey de algodón, destaca por su diseño entallado que realza la silueta con un estilo cómodo y versátil. Presenta un cuello redondo clásico y manga larga, perfectos para los días más frescos de otoño e invierno. Su color liso le aporta un aire minimalista y elegante, ideal tanto para looks casuales como para combinaciones más sofisticadas según los accesorios con los que se lleve.

Los detalles de confección, como la costura central delantera y trasera y el acabado con doble pespunte en puños y bajo, reflejan la calidad característica de la marca. En la parte posterior, una discreta placa metálica con el logo de Pepe Jeans añade un toque distintivo sin romper la armonía del diseño. Este vestido es una prenda básica pero refinada, pensada para quienes buscan comodidad, sencillez y estilo en una sola pieza.

Morgan chaleco de mujer de encaje con cierre de botones

Morgan Chaleco

Este cárdigan de encaje sin mangas destaca por su estilo delicado y femenino, ideal para añadir un toque romántico a cualquier conjunto. Su corte entallado realza la figura, mientras que el escote en V y el cierre de botones en la parte delantera aportan un aire elegante y versátil, perfecto para combinar con blusas ligeras o tops básicos. El forro de encaje guipur le otorga textura y sofisticación, convirtiéndolo en una prenda ideal tanto para looks de día como para ocasiones más especiales.

Con un diseño pensado para resaltar la silueta sin sacrificar comodidad, este cárdigan es una opción moderna dentro de las tendencias actuales. El consejo de talla de la marca es optar por la habitual, ya que el ajuste es preciso y favorecedor, manteniendo la elegancia natural del encaje.

Verhunt abrigo largo encerado de mujer

Abrigo Verhunt

El abrigo largo encerado de mujer de Verhunt es una prenda que combina funcionalidad y estilo clásico, ideal para los meses más fríos del año. Su diseño de silueta recta y corte largo ofrece una cobertura completa, protegiendo del viento y la humedad. Fabricado con un tejido encerado, este abrigo es resistente al agua, lo que lo convierte en una opción práctica para actividades al aire libre como paseos por el campo o jornadas de caza. Además, cuenta con detalles discretos que añaden un toque de elegancia sin restar funcionalidad.

Este abrigo es perfecto para quienes buscan una prenda versátil que pueda adaptarse tanto a entornos rurales como urbanos. Su diseño atemporal y la calidad de los materiales aseguran una larga durabilidad. Además, su versatilidad permite combinarlo con diferentes estilos y prendas, desde pantalones de montar hasta botas de campo, ofreciendo una opción elegante y práctica para el día a día.

Simorra top de mujer tricot calados

Simorra Top de mujer

Este Top de mujer tricot calados de Simorra es una prenda que combina elegancia y frescura, ideal para la temporada de primavera y verano. Confeccionado en un tejido de tricot con calados, presenta un diseño sin mangas y un escote caja que le otorgan un aire sofisticado y femenino. Este top se adapta fácilmente a diferentes estilos y ocasiones, desde un look casual con jeans hasta una combinación más formal con falda o pantalones de vestir.

Este top es una opción versátil y atemporal que puede complementar diversos conjuntos, aportando un toque de estilo y comodidad. Además, su diseño permite una fácil combinación con otras prendas, convirtiéndolo en una pieza clave en el armario femenino.

