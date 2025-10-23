Mantén el aire de tu casa limpio y saludable con este deshumidificador, ¡ahora tirado de precio en PcComponentes!

La humedad no solo es molesta, también puede ser perjudicial para la salud y para la casa. Ese olor a cerrado, las manchas en las paredes o la sensación de aire pesado son señales claras de que el ambiente necesita un respiro. Respirar un aire demasiado húmedo puede agravar alergias, afectar al descanso y hasta dañar muebles o ropa guardada. Y para acabar con ella, nada mejor que el Ariston Deos 12, un deshumidificador compacto y silencioso pensado para mantener el aire más limpio, fresco y saludable.

Con un diseño práctico y tamaño reducido, este modelo destaca por su silencio y eficacia. Apenas se oye (solo 42 dB) y se nota desde los primeros minutos: el ambiente se vuelve más ligero y seco, sin esa sensación pegajosa típica. Solo hay que conectarlo, elegir el nivel de humedad que se desea (40%, 50% o 60%) y dejar que haga su trabajo. Si lo pones en modo funcionamiento continuo, trabaja al máximo para reducir la humedad rápidamente. Y si te ha convencido, entonces te encantará saber que cuenta con un descuento del 20% en PcComponentes.

Lo mejor del Ariston Deos 12

Silencioso y eficiente: su compresor de alta eficiencia mantiene el ruido al mínimo (42 dB) y reduce vibraciones.

Fácil de mover: gracias a sus ruedas integradas, se puede desplazar de una habitación a otra sin esfuerzo.

Tres niveles de humedad: ajustables según tus preferencias, para lograr un ambiente más cómodo y saludable.

Función antihielo: evita que el evaporador se congele, alargando la vida útil del aparato y optimizando el consumo.

: evita que el evaporador se congele, alargando la vida útil del aparato y optimizando el consumo. Seguridad automática: el sistema de autodiagnóstico detecta fallos y bloquea el funcionamiento si es necesario, mostrando el error en pantalla.

Comprar en PcComponentes por 138€

¿Por qué elegir este modelo?

Ariston Deos

Porque ofrece justo lo que se necesita para mantener el aire seco sin complicaciones: eficacia, bajo consumo (210 W) y manejo sencillo. Su capacidad de 12 litros es perfecta para estancias de tamaño medio (entre 20 y 35 m²), y el tanque de 1,85 litros es fácil de vaciar. Además, se detiene automáticamente cuando se llena, evitando derrames.

Para quién es perfecto

Resulta muy práctico para pisos con poca ventilación, habitaciones interiores o segundas residencias en zonas húmedas. Su tamaño compacto (22,4 × 35 × 47 cm) y diseño discreto permiten colocarlo casi en cualquier sitio.

Está disponible en PcComponentes, con descuento del 20% que lo hace aún más interesante.

El Ariston Deos 12 es una forma sencilla y silenciosa de mantener a raya la humedad, proteger la salud y disfrutar de un hogar más cómodo durante todo el año.