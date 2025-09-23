Los españoles viajan más y mejor: las reservas de actividades crecen un 12% este verano

Coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Mundial del Turismo -este sábado 27 de septiembre–, los últimos datos que lanza Civitatis confirman que los españoles han viajado más que nunca este verano. Y es que, en estos meses, las reservas de actividades por parte de los españoles han crecido un 12% respecto al año pasado, una cifra que refleja no solo las ganas de descubrir nuevos destinos o repetirlos, sino también la consolidación del turismo experiencial como motor de los viajes, justo en el momento en el que el sector se prepara para celebrar su gran día a nivel global.

El informe, basado en más de tres millones de reservas realizadas entre junio y septiembre de 2025, revela un incremento notable en la demanda de experiencias locales auténticas y actividades que permiten una inmersión más profunda en la cultura de los destinos. Los datos muestran un aumento significativo del 15% en las experiencias gastronómicas y un 18% en tours culturales especializados, lo que subraya la evolución del viajero español hacia un perfil más curioso y ávido de conexiones genuinas con los lugares que visita.

"El turista ya no se conforma con ver monumentos y hacer fotografías. Ahora busca vivir el destino, entender su cultura y conectar con sus tradiciones", explica Marta Sánchez, directora de operaciones de Civitatis para el mercado español. Este cambio de paradigma ha generado que las actividades inmersivas como los talleres de cocina local, las rutas de vino o los encuentros con artesanos locales hayan experimentado un crecimiento superior al 20% respecto al verano de 2024.

España, destino estrella con nuevas sorpresas en el ranking

Santiago de Compostela

El turismo nacional sigue siendo el gran favorito. Dentro de España, las diez ciudades más reservadas este verano han sido Santiago de Compostela, Granada, Madrid, Sevilla, Oviedo, Barcelona, Bilbao, Vigo, Córdoba y Málaga. Un listado que combina el atractivo de las grandes capitales culturales con el encanto del norte verde y la fuerza de los destinos patrimoniales, demostrando que los españoles buscan tanto historia y arte como naturaleza y gastronomía.

Santiago de Compostela ha experimentado un incremento de visitantes del 22% respecto al verano anterior, consolidándose como el destino nacional más demandado. Este fenómeno se explica en parte por la celebración del Año Xacobeo Extraordinario 2025, que ha atraído a peregrinos y turistas interesados en vivir la experiencia del Camino de Santiago. Las actividades más reservadas en la ciudad gallega incluyen visitas guiadas a la catedral y recorridos por el casco histórico, pero también experiencias gastronómicas centradas en productos gallegos de temporada.

Granada, segunda en el ranking, ha visto un repunte de interés gracias a nuevas propuestas culturales y a la apertura de espacios antes cerrados al público en la Alhambra. Las visitas nocturnas al monumento nazarí han registrado un aumento del 30% en las reservas, convirtiéndose en una de las experiencias más cotizadas del verano en el sur peninsular. La ciudad andaluza ha sabido renovar su oferta turística incorporando rutas alternativas por barrios como el Albaicín y el Sacromonte, que combinan patrimonio histórico con la autenticidad de la vida local.

Madrid, por su parte, mantiene su posición entre los tres primeros puestos gracias a la diversificación de su oferta cultural y de ocio. La capital ha registrado un aumento del 14% en las reservas de actividades relacionadas con la gastronomía, como los tours de tapas por mercados tradicionales y barrios emblemáticos. La apertura de nuevos espacios museísticos y la revitalización de zonas como Madrid Río han contribuido a reforzar su atractivo como destino urbano completo.

Europa sigue conquistando corazones

París

Cuando se trata de cruzar fronteras, las grandes capitales europeas siguen conquistando a los viajeros españoles. El top 10 de destinos internacionales visitados por los españoles lo encabezan París, Roma, Oporto, Budapest, Nueva York, Londres, Lisboa, Praga, Ámsterdam y Atenas. Una mezcla de clásicos culturales, escapadas urbanas y destinos que combinan patrimonio, vida nocturna y actividades al aire libre, perfecta para quienes buscan un viaje corto pero lleno de experiencias.

París mantiene su liderazgo indiscutible como destino internacional favorito de los españoles, con un incremento del 16% en las reservas respecto al verano de 2024. La capital francesa ha renovado su oferta turística con motivo de los Juegos Olímpicos celebrados en julio y agosto de 2025, creando nuevos itinerarios urbanos y modernizando sus infraestructuras. Los datos revelan que un 65% de los viajeros españoles que visitaron París este verano reservaron al menos una actividad relacionada con la gastronomía, como catas de vino, tours de pastelería o clases de cocina francesa.

Roma, segunda en la lista, ha experimentado un crecimiento del 18% en las reservas, impulsado en parte por el Jubileo 2025 convocado por el Vaticano. Este acontecimiento religioso ha atraído tanto a peregrinos como a viajeros culturales interesados en la historia y el arte de la ciudad eterna. Las visitas guiadas a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina continúan siendo las actividades más demandadas, seguidas por los recorridos nocturnos por el Coliseo, una novedad que ha ganado popularidad este verano.

Oporto, que completa el podio internacional, ha registrado el mayor crecimiento porcentual entre los destinos europeos, con un aumento del 24% en las reservas. La ciudad portuguesa ha sabido posicionarse como una alternativa asequible y auténtica frente a destinos más masificados. Los cruceros por el río Duero, las visitas a bodegas de vino de Oporto y los recorridos gastronómicos por el centro histórico figuran entre las actividades más solicitadas por los viajeros españoles.

Las actividades que más triunfan en 2025

Covadonga

Más allá del destino, los españoles han apostado este verano por actividades que permiten conocer cada lugar de forma diferente. Las más reservadas han sido los free tours en ciudades europeas, las visitas guiadas a monumentos emblemáticos como la Alhambra o la Torre Eiffel, los paseos en barco por ríos y bahías –desde el Danubio en Budapest hasta el Duero en Oporto– y las excursiones de un día a entornos naturales, como los Picos de Europa o el Parque Nacional de Doñana. Eso sí, la visita guiada por los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina en Roma o la actividad de Contrastes en Nueva York, no fallan. En general, experiencias que combinan cultura, ocio y contacto con la naturaleza, y que refuerzan la tendencia de convertir cada viaje en algo más que una simple escapada.

Los free tours han experimentado un crecimiento del 25% respecto al verano anterior, consolidándose como la opción preferida para una primera toma de contacto con los destinos. Estos recorridos gratuitos (donde se paga una propina al guía según la satisfacción) han evolucionado significativamente, especializándose en temáticas específicas como la historia del arte, la gastronomía local o leyendas urbanas, lo que ha contribuido a su popularidad entre viajeros de todos los perfiles.

Las visitas a monumentos emblemáticos siguen ocupando un lugar destacado en las preferencias de los españoles, pero con un enfoque renovado. La demanda de accesos exclusivos, visitas fuera de horario o recorridos por zonas habitualmente cerradas al público ha aumentado un 30% respecto al verano de 2024. Este tipo de experiencias premium, aunque suponen un desembolso mayor, atraen a viajeros que buscan vivencias únicas y personalizadas, lejos de las aglomeraciones turísticas.

Las experiencias acuáticas han sido otra de las grandes tendencias del verano de 2025. Los paseos en barco, ya sean cruceros fluviales por grandes ríos europeos o salidas en velero por calas mediterráneas, han registrado un incremento del 22% en las reservas. "El agua añade una dimensión especial a cualquier visita turística. Permite ver las ciudades y paisajes desde una perspectiva diferente y, además, resulta especialmente refrescante durante los meses de calor", señala Alberto Gutiérrez, experto en tendencias turísticas.

Naturaleza y sostenibilidad en alza

Delta del Ebro

Una de las novedades más significativas en las tendencias de viaje de este verano ha sido el aumento de las actividades en entornos naturales. Las excursiones a parques nacionales y reservas naturales han experimentado un crecimiento del 28% respecto al verano anterior, reflejando una creciente preocupación por la sostenibilidad y el turismo responsable entre los viajeros españoles.

Los Picos de Europa se han convertido en el destino natural más solicitado, con un incremento del 35% en las reservas de actividades como senderismo guiado, observación de fauna salvaje y descenso de barrancos. Le siguen el Parque Nacional de Doñana, la Sierra de Guadarrama y el Parque Natural del Delta del Ebro, destinos que combinan biodiversidad excepcional con buenas infraestructuras para el turismo sostenible.

Este giro hacia la naturaleza viene acompañado de un cambio en las preferencias de consumo. Según datos de Civitatis, un 42% de los viajeros españoles ha priorizado este verano operadores turísticos con certificaciones de sostenibilidad o programas de compensación de huella de carbono, un 15% más que en 2024. Las actividades que combinan educación ambiental con recreación, como los talleres de identificación de especies o las rutas interpretativas por ecosistemas frágiles, han registrado un aumento del 40% en las reservas.

Así viajamos los españoles: parejas a la cabeza y auge del viajero en solitario

En cuanto a los perfiles, las parejas se mantienen como el grupo más numeroso, concentrando cerca de un 28% de las reservas. Les siguen las familias con hijos mayores (22%), los grupos de amigos (11%) y las familias con hijos pequeños (9%).

Destaca el crecimiento del viaje en solitario, que ya representa casi un 6% del total, consolidando una tendencia en la que cada vez más españoles buscan disfrutar de experiencias a su propio ritmo y sin compañía.

El análisis detallado de los datos revela patrones interesantes en cada segmento. Las parejas, que continúan liderando el mercado, muestran una marcada preferencia por experiencias gastronómicas y culturales exclusivas. Este grupo ha aumentado su gasto medio por actividad un 18% respecto al verano anterior, apostando por propuestas de mayor valor añadido como cenas con espectáculo, visitas privadas a monumentos o talleres artesanales para dos personas.

Las familias con hijos mayores, segundo segmento más importante, han diversificado notablemente sus intereses. Si bien las visitas culturales siguen siendo populares, este verano ha habido un incremento del 25% en la contratación de actividades de aventura como rafting, tirolinas o rutas en bicicleta eléctrica, que permiten disfrutar de experiencias compartidas adaptadas a diferentes edades y condiciones físicas.

Los grupos de amigos, que representan el 11% de las reservas, se decantan principalmente por experiencias sociales y actividades nocturnas. Los tours de bares y pubs, los espectáculos en vivo y las fiestas en barco han sido sus opciones preferidas, con un incremento del 20% en las reservas respecto al verano de 2024. Este segmento muestra además una mayor disposición a la contratación de última hora, realizando el 45% de sus reservas con menos de 48 horas de antelación.

Pero sin duda, el fenómeno más destacable es el auge del viajero solitario, cuyo porcentaje ha pasado del 4,2% en el verano de 2024 al 6% actual. Este incremento del 42% refleja una tendencia social más amplia hacia la independencia y la autorrealización personal. Los viajeros solitarios apuestan principalmente por free tours y actividades grupales que facilitan la socialización con otros turistas y locales, pero también contratan experiencias de bienestar como retiros de yoga, meditación o senderismo consciente.

Patrones de reserva y anticipación

El sábado y el domingo, los días favoritos para reservar. Aunque los viajes se disfrutan de jueves a domingo, el momento de hacer clic para contratar actividades tiene su propio patrón: el sábado y el domingo. Estos días se han convertido en las jornadas de la semana en las que más reservas se realizan. Una señal de que, tras una semana de trabajo, los españoles aprovechan el fin de semana para planificar su próxima escapada.

El análisis horario de las reservas muestra picos significativos entre las 21:00 y las 23:30 horas, coincidiendo con el tiempo de ocio tras la jornada laboral o durante el fin de semana. Este comportamiento refleja cómo la planificación del viaje se ha convertido en sí misma en una actividad placentera que forma parte del tiempo libre.

En cuanto a la anticipación, los datos revelan una polarización interesante. Por un lado, ha aumentado un 15% el número de viajeros que reservan sus actividades con más de un mes de antelación, especialmente cuando se trata de experiencias exclusivas o con plazas limitadas. Por otro lado, las reservas de último minuto (menos de 24 horas antes de la actividad) han crecido un 22%, impulsadas por la flexibilidad que ofrecen las aplicaciones móviles y la disponibilidad de opciones incluso en temporada alta.

Las actividades que requieren mayor planificación son las visitas a monumentos emblemáticos con acceso restringido, como la Alhambra en Granada o la Sagrada Familia en Barcelona, que suelen reservarse con una media de 45 días de antelación. En el extremo opuesto, los free tours y las experiencias gastronómicas son las más contratadas a última hora, con un 35% de las reservas realizadas el mismo día de la actividad.

El dispositivo preferido para realizar estas reservas continúa siendo el smartphone, que acapara el 78% del total, seguido por el ordenador (18%) y la tablet (4%). La reserva a través de aplicaciones móviles ha aumentado un 25% respecto al verano anterior, consolidando la tendencia hacia una gestión del viaje cada vez más inmediata y adaptable a los cambios de planes.

De cara a la temporada otoñal, las previsiones de Civitatis apuntan a un mantenimiento de esta tendencia alcista, con un incremento esperado del 10% en las reservas para puentes festivos como el del 12 de octubre o el de Todos los Santos. Los destinos que se perfilan como favoritos para estos periodos son las ciudades con rico patrimonio cultural y enclaves naturales donde disfrutar de los colores característicos del otoño, como la Sierra de Gredos, el Valle del Jerte o los bosques del Pirineo aragonés.