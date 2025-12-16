Despide el año de forma única con estos destinos mágicos para vivir una Nochevieja inolvidable

Despide el año de forma única con los destinos más mágicos para vivir una Nochevieja inolvidable

Hay quien despide el año en casa, quien repite rituales y quien decide empezar de cero cambiando de escenario. Celebrar el Fin de Año viajando se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan experiencias distintas, planes organizados y recuerdos que van más allá de las campanadas. El viaje se transforma así en una forma de celebración en sí misma.

Desde grandes capitales europeas hasta destinos cálidos o con tradición festiva, la oferta es amplia y cada vez más accesible. Además, estas fechas hacen aún más emocionante la planificación de actividades, excursiones y planes especiales.

A continuación, te presentamos una selección de algunos de los mejores destinos para despedir el año y recibir el siguiente con experiencias memorables.

Nueva York, Estados Unidos

Nueva York

Despedir el año en Nueva York es vivir una de las Nocheviejas más icónicas del mundo. La ciudad se transforma en un gran escenario festivo, con Times Square como epicentro de la cuenta atrás y un ambiente único que mezcla espectáculo, emoción y tradición.

Además, tienes la oportunidad de reservar visitas guiadas por Manhattan, tour nocturno de luces navideñas, cruceros por el río Hudson con cena de Fin de Año, entradas a miradores como el Top of the Rock o el Edge, además de excursiones a Harlem, Brooklyn o Washington. Una ciudad inagotable para empezar el año a lo grande.

París, Francia

París

La capital francesa ofrece una despedida de año elegante y romántica, ideal para quienes buscan una celebración más sofisticada. Los Campos Elíseos, la Torre Eiffel y los paseos junto al Sena se llenan de vida durante la última noche del año.

Además, tienes la oportunidad de realizar cruceros por el Sena con cena y música, visitas guiadas por el París iluminado, entradas a espectáculos de cabaret, tours gastronómicos, excursiones a Versalles y free tours por los barrios más emblemáticos. París combina celebración y cultura en cada rincón.

Londres, Reino Unido

Londres

Londres vive el Fin de Año con intensidad, combinando tradición, música y un impresionante espectáculo de fuegos artificiales sobre el Támesis. Es un destino perfecto para quienes buscan planes variados y ambiente cosmopolita.

Entre las actividades posibles destacan cruceros de Fin de Año por el Támesis, visitas guiadas por Westminster y Camden, excursiones a Stonehenge, Windsor u Oxford, tours de Harry Potter, entradas a musicales del West End y free tours temáticos. Una ciudad que garantiza diversión antes y después de las campanadas.

Roma, Italia

Roma

Roma ofrece una despedida de año con sabor histórico y festivo. Las plazas se llenan de conciertos, celebraciones populares y fuegos artificiales, en una ciudad donde cada calle es un escenario.

La ciudad te permite disfrutar de visitas guiadas por el Coliseo y el Foro, free tours por el centro histórico, excursiones al Vaticano, clases de cocina italiana, tours gastronómicos, además de traslados y actividades nocturnas para vivir la Nochevieja romana con comodidad.

Praga, República Checa

Praga

Praga es uno de los destinos europeos más atractivos para Fin de Año gracias a su ambiente bohemio, su arquitectura de cuento y precios más accesibles. La ciudad se llena de celebraciones en plazas y puentes históricos.

En esta hermosa ciudad tienes la oportunidad de reservar cruceros por el río Moldava, free tours por la Ciudad Vieja y el barrio judío, visitas guiadas al Castillo de Praga, excursiones a Karlovy Vary, tours cerveceros y rutas nocturnas para disfrutar de la ciudad en su versión más festiva.

Lisboa, Portugal

Lisboa

Lisboa combina buen clima, ambiente relajado y celebraciones al aire libre. La Praça do Comércio acoge uno de los grandes festejos de Fin de Año, con conciertos y fuegos artificiales junto al Tajo.

En la capital lusa se pueden contratar free tours por Alfama y Belém, excursiones a Sintra y Cascais, cruceros por el Tajo, tours gastronómicos, visitas guiadas en tranvía y actividades nocturnas que completan una escapada perfecta para cerrar el año con calma y buen sabor.

Celebrar el Fin de Año viajando es una forma distinta de despedir lo vivido y dar la bienvenida a lo que está por venir. Grandes capitales, ciudades románticas o destinos festivos ofrecen planes organizados y experiencias únicas que convierten la última noche del año en un recuerdo imborrable.