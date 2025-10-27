Guía definitiva de las Air Fryer que te ayudarán a cocinar con más sabor y menos grasa
De Compras
Cocinar sin aceite gracias a las freidoras de aire que triunfan entre quienes buscan una cocina más saludable
Logra auténticos platos gourmet mientras ahorras tiempo y esfuerzo con los robots de cocina más demandados
Las freidoras de aire, también conocidas como air fryer, han revolucionado la forma de cocinar en casa. Permiten disfrutar de platos crujientes y sabrosos utilizando hasta un 90% menos de grasa que una freidora tradicional. En una época donde la rapidez y la salud marcan el ritmo de la cocina diaria, estos pequeños electrodomésticos se han convertido en imprescindibles en muchos hogares.
Pero con tantas opciones disponibles, elegir la freidora adecuada puede resultar complicado. En nuestra sección De Compras, hemos preparado esta guía con los modelos más recomendados de 2025, teniendo en cuenta factores como su potencia, capacidad, facilidad de limpieza y relación calidad-precio. Una selección pensada tanto para quienes se inician en el mundo de las air fryer como para los que buscan dar un salto de calidad en su cocina.
Cosori Dual Blaze
Este modelo destaca por su precisión y conectividad: puede controlarse desde el móvil mediante la app VeSync, lo que permite ajustar tiempos y temperaturas desde cualquier lugar. Gracias a su doble resistencia, el calor se distribuye de forma uniforme, reduciendo los tiempos de cocción y evitando que haya que remover los alimentos. Es una de las freidoras más completas y tecnológicas del mercado.
Características destacadas:
- Capacidad de 6,4 litros
- Conexión Wi-Fi
- 12 programas automáticos
- Recordatorio de agitado
- Diseño moderno
Ninja Foodi Max
La Ninja Foodi Max es perfecta para quienes disfrutan preparando varios platos a la vez. Su sistema de doble cesta independiente permite cocinar diferentes alimentos simultáneamente, cada uno con su propio tiempo y temperatura. Su potencia y versatilidad la convierten en una opción premium para hogares grandes o amantes de la cocina organizada.
Características destacadas:
- 2 zonas de cocción
- 9 programas preconfigurados
- 2400 W de potencia
- Pantalla táctil digital
Cecotec Cecofry Advance Double
Cecotec se ha ganado su espacio en las cocinas españolas gracias a productos funcionales y asequibles. Este modelo doble ofrece una gran capacidad y buenos resultados a un precio competitivo. Sus dos cubetas independientes permiten cocinar diferentes recetas al mismo tiempo, lo que la hace muy práctica para familias o comidas variadas.
Características destacadas:
- 9 litros repartidos en dos cestas
- Potencia de 2850 W
- Control digital
- Diseño elegante en negro y acero inoxidable
Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L
Compacta, práctica y totalmente digital, esta freidora es ideal para hogares pequeños o para quienes buscan una opción secundaria. Su diseño minimalista y la posibilidad de controlarla mediante la app Mi Home la hacen especialmente cómoda y moderna. Además, incluye recetas automáticas que facilitan la preparación de todo tipo de platos sin complicaciones.
Características destacadas:
- Capacidad de 3,5 litros
- Control por app
- Pantalla OLED
- Temporizador programable hasta 24 horas
Tefal ActiFry Genius XL
Una de las pioneras en el mundo de las air fryer, la Tefal ActiFry Genius XL sigue siendo una referencia por su sistema automático de remoción que evita tener que mover los alimentos durante la cocción. Perfecta para quienes buscan comodidad y consistencia, ofrece excelentes resultados tanto en fritos como en guisos o salteados.
Características destacadas:
- 1,7 kg de capacidad
- 9 programas automáticos
- Tapa transparente
- Piezas extraíbles y fáciles de limpiar
Instant Port Vortex Plus
Más que una freidora de aire, este modelo es un pequeño electrodoméstico multifunción. Permite freír, asar, hornear, recalentar, deshidratar y asar a la parrilla con resultados homogéneos y un acabado crujiente gracias a su tecnología EvenCrisp. Es ideal para quienes buscan versatilidad y quieren sustituir varios aparatos por uno solo.
Características destacadas:
- 6 funciones en 1
- Capacidad de 5,7 L
- 1700 W de potencia
- Diseño en acero inoxidable cepillado
A continuación, una vez vista todas estas opciones, te ofrecemos algunos consejos para que puedas elegir fácilmente la freidora de aire que más se adapte a tu cocina y a tu ritmo de vida.
1. Capacidad según el uso
Si vives solo o en pareja, un modelo de entre 3 y 4 litros será suficiente. Para familias de cuatro o más personas, conviene optar por freidoras de 5 litros o más, o modelos con doble cesta que permiten cocinar varios platos al mismo tiempo.
2. Potencia y eficiencia
La potencia determina la rapidez y el resultado final. Las air fryer de entre 1400 y 2000 W ofrecen un equilibrio ideal entre consumo y rendimiento, aunque los modelos grandes pueden superar los 2200 W.
3. Limpieza y mantenimiento
Busca modelos con cubetas y accesorios desmontables aptos para lavavajillas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que alarga la vida útil del aparato.
4. Funciones adicionales
Las freidoras más avanzadas incluyen programas automáticos, pantallas táctiles o incluso conectividad Wi-Fi para controlarlas desde el móvil. No son imprescindibles, pero sí añaden comodidad.
5. Diseño y espacio
Antes de comprar, comprueba las dimensiones. Algunas freidoras son voluminosas y necesitan un espacio fijo en la encimera. Los modelos compactos o verticales son perfectos para cocinas pequeñas.
También te puede interesar
Lo último