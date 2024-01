Diez ideas para regalos de última hora por menos de 50 euros

¿Todavía no sabes qué vas a regalar estos Reyes Magos? Cuando el tiempo apremia y el presupuesto es limitado, encontrar el regalo perfecto puede ser todo un reto. Pero no te preocupes, hemos recopilado una lista de diez ideas creativas y económicas que te encantarán y que no supondrás un enorme gasto. Estos regalos, todos por menos de 50 euros, son accesibles y están disponibles en Amazon y otras tiendas online.

1. Juego de regalo para hombre

Este estuche está disponible en Amazon, con un precio de 37 euros. En su interior, vienen un reloj para hombre, unas gafas de sol, un cinturón y un llavero. Puedes comprarlo aquí.

2. Calendario de sobremesa 2024, de Mr. Wonderful

Un clásico que nunca falla. Un calendario de sobremesa con diseño alegre y funcional, incluye marcapáginas adhesivos y pegatinas para organizar tus días con una sonrisa. Su precio es de 7 euros en Amazon, así que si quieres, puedes mirar otras opciones para complementar y hacer un pequeño "kit" de regalo de Mr. Wonderful.

3. Reloj inteligente

Este smartwatch con pantalla HD 1.85", llamadas Bluetooth, notificaciones, personalización de esfera, seguimiento de salud 24/7, 110+ modos deportivos, resistencia al agua IP68, y amplia compatibilidad con smartphones, se convierte en un regalo ideal por menos de 40 euros. Puedes comprar esta oferta flash aquí.

4. Caja regalo SPA y Relax

Ideal para las parejas. Esta caja regalo incluye un masaje o acceso a spa para 2 personas. Además, las cajas regalo son válidas por 3 años y 3 meses a partir de la fecha de compra con cambio gratuito e ilimitado durante este tiempo. Puedes comprar una aquí por 39,90 euros en Amazon.

5. Molde para manos pareja

Otro para parejas, aunque realmente puedes hacerlo con quien quieras. Este kit de moldes de manos BWAY sirve para inmortalizar momentos especiales con facilidad y creatividad, perfecto para parejas o amigos, convirtiendo vuestras manos entrelazadas en una escultura duradera. Puedes comprarlo aquí por 25 euros.

6. Crea tu propio cómic

Si tienes a un pequeño artista en casa este regalo le va a enamorar. Este tebeo en blanco tiene más de 100 páginas de viñetas listas para ser rellenadas. Papel de 90 g/m2 y portada mate de alta calidad, ideal para diseñar cómics personalizados para niños y, por qué no, ¡para adultos también! Puedes comprarlo aquí por 7 euros.

7. Sistema solar para niños

Haz que aprendan jugando. Es un juego del sistema solar educativo y bilingüe para niños, con 13 planetas, 5 planetas enanos, la Luna, el Sol y 46 elementos adicionales como cometas y estrellas. Incluye un gran panel adhesivo y piezas de fieltro con velcro para aprendizaje interactivo y seguro. Ideal para fomentar la curiosidad espacial, el aprendizaje independiente y la motricidad en niños mayores de 3 años, con garantía de 1 año. Puedes comprarlo aquí por 21 euros.

8. Arco y flechas para niños

Este divertido juego de tiro con arco para niños de 3-8 años es ideal para interiores y exteriores. Incluye arco, flecha, objetivo, balas de ventosa y más. Fabricado con materiales ecológicos y seguros, fomenta la coordinación mano-ojo y la imaginación. Puedes comprarlo aquí por 14 euros.

9. Cuidado del cuerpo orgánico

Perfecto para el cuidado del cuerpo y mimar un poco. Incluye un set de aceites puros y manteca de karité orgánica de Satin Naturel. Empaquetado elegantemente con lazo rojo y tarjeta personalizable, es el regalo perfecto de cuidado de la piel para expresar amor y gratitud. Veganos y sostenibles, los productos están envasados en botellas de vidrio para preservar nutrientes y eficacia. Puedes comprarlo aquí por 34 euros.

10. Philips cepillo térmico

Un regalo ideal para mantener el cabello perfecto. Cepillo para alisar Philips StyleCare Essential con revestimiento cerámico de turmalina para un cabello brillante y sin encrespado. Incluye tecnología ThermoProtect para mantener una temperatura constante, 2 ajustes de temperatura y diseño de cerdas triples que desenreda y protege el cuero cabelludo. Ideal para un peinado sano y protegido. Puedes comprarlo aquí por 34 euros.