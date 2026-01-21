Esta lavadora de Cecotec no tiene correas (ni averías), aguanta hasta 12 kg y está rebajada 120 €
La Bolero DressCode de Cecotec no solo es elegante, también es versátil, silenciosa y barata con este ofertón que ha lanzado la marca española
Llegó el momento que más temías: tu lavadora ya no funciona. Habrás visto que hay infinidad de modelos pero, ya que vas a dar el paso, necesitas algo con buena capacidad, que sea silencioso y tenga buen precio. La Lavadora Cecotec Bolero DressCode cumple con todo eso gracias a su motor sin escobillas, ni correas, ni poleas, sus programas de vapor y luz UV, sus 12 kg de carga... ¡y sus 120 € de descuento!
La lavadora perfecta para familias numerosas o incluso para hogares con edredones nórdicos, fundas de sofá y tejidos pesados. Si quieres hacer menos coladas y lavar más, pagando menos, esta es tu oportunidad.
¿Por qué elegir esta lavadora?
- El motor Direct Drive elimina correas, lo que la hace mucho más duradera.
- Tiene una capacidad de 12 kg, perfecta para familias numerosas.
- Sus funciones de vapor y luz UV desinfectan la ropa completamente.
- Es silenciosa, ya que no tiene ni escobillas ni correas.
Lavadora Cecotec Bolero DressCode
Lo más importante que debes saber de la Lavadora Cecotec Bolero DressCode es que no es como las demás. Su motor con tecnología Direct Drive se conecta al tambor, lo que elimina una fuente de averías al no usar correas, ni escobillas, ni nada más. Esto hace que trabaje con mucha más suavidad y eficiencia, de hecho en la marca están muy seguros de ello, ya que su motor tiene 10 años de garantía. Además, podrás ponerla a las 11 de la noche sin problemas porque apenas hace ruido, y como tiene 12 kg de capacidad, podrás hacer coladas enormes sin miedo, incluyendo edredones o fundas de sofá. Por otra parte, tiene programas de sobra para todo tipo de lavados, y funciones como Spa Care o SteamMax hacen que no solo lave, sino que también desinfecte y elimine olores que de otra forma no se irían. Son todo facilidades con ella.
Por eso mismo, es una lavadora que recomendamos en cualquier hogar, aunque es especialmente útil en aquellos en los que vivan varias personas. Todos tendréis la ropa lista en poco tiempo, sin tener que poner varias lavadoras.
¿Qué opinan quienes la tienen ya?
La capacidad es la principal razón por la que los usuarios están encantados con esta lavadora Cecotec. Como podrás leer en las reseñas que hemos recopilado, hay una percepción muy positiva por eso, por su variedad de programas y su fácil uso:
- " Si te gusta que quepa “todo y más”, esta lavadora lo hace realidad. Antes tenía que irme a un centro de lavado para el nórdico de la cama de matrimonio, ahora me cabe todo con facilidad."
- "¡Ha sido una sorpresa! Mi mujer está encantadísima. Lava muy bien, tiene muchos programas, entre ellos la función de vapor y UV.”
- "Estéticamente está muy bien acabada, es amplia e intuitiva. Los únicos puntos negativos son que resulta un poco ruidosa durante la fase de aclarado."
Comprar en Cecotec por (
) 579 €
699
Si la compras ya, Cecotec la enviará directa a tu domicilio en un plazo máximo de 72 horas con envío gratuito, añadiendo garantía de 3 años y con cancelación y devolución fácil. ¿Vas a comprarla?
