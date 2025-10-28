Leroy Merlin celebra el Black Friday 2025 con descuentos de hasta el 50% en hogar, iluminación y herramientas

El Black Friday 2025 en Leroy Merlin ya está en marcha (desde el 21 de octubre hasta el 17 de noviembre) y este año viene especialmente fuerte. Con el frío llamando a la puerta, es el momento perfecto para poner la casa a punto, ahorrar energía y aprovechar descuentos que no se ven todos los días. Desde calefacción y domótica hasta bricolaje y decoración, hay rebajas en prácticamente todo lo que ayuda a que el hogar sea más cómodo, más funcional y más acogedor antes del invierno.

Y lo mejor de todo es que no se trata solo de grandes electrodomésticos o reformas complicadas: muchas de las mejores ofertas del Black Friday en hogar están en esos pequeños detalles que cambian el día a día, desde un radiador eficiente hasta un espejo bonito o una lámpara bien elegida.

A continuación te contamos cómo aprovechar las ofertas del Black Friday en Leroy Merlin y qué productos destacan este año en calefacción, domótica, decoración e incluso en herramientas para los manitas de casa.

Consulta todas las ofertas por el Black Friday en Leroy Merlin

Calefacción y confort en casa

El invierno se nota cada vez más cerca, y con él llega la necesidad de mantener el calor sin que la factura se dispare. Por eso, las ofertas en calefacción de Leroy Merlin durante el Black Friday son de las más buscadas. La clave está en apostar por aparatos eficientes, que calienten bien pero con bajo consumo, y que además se adapten a cada estancia del hogar.

Ver todas las ofertas en calefacción en Leroy Merlin

Emisor térmico fluido Neo

Emisor térmico fluido Neo

Uno de los productos más destacados es el emisor térmico fluido Neo, una opción perfecta para quienes buscan una calefacción económica y moderna. Se calienta rápido, mantiene una temperatura estable y, al funcionar con fluido térmico, reparte el calor de forma uniforme. Ideal para habitaciones medianas y con el plus de que apenas necesita mantenimiento. Durante el Black Friday de Leroy Merlin, este modelo cuenta con un descuento de 501 euros que lo hace aún más accesible.

Comprar en Leroy Merlin por ( 169,99 ) 129,99€

Radiador toallero eléctrico NTW-25

Radiador toallero eléctrico NTW-25

También merece mención el radiador toallero eléctrico NTW-25, muy práctico para baños. Además de calentar el espacio, mantiene las toallas secas y a una temperatura agradable, lo que se agradece especialmente en las mañanas más frías. Este Black Friday llega con una rebaja considerable de 195 euros, una oportunidad perfecta para actualizar el baño sin gastar demasiado.

Comprar en Leroy Merlin por ( 399 ) 204,90€

Deshumidificador de aire BS

Deshumidificador de aire BS

Y si lo que preocupa es la humedad, sobre todo en pisos o casas con poca ventilación, el deshumidificador de aire BS ayuda a mantener un ambiente más saludable y cómodo. Evita la aparición de moho y mejora la sensación térmica sin necesidad de subir tanto la calefacción. Ahora se puede encontrar con descuento de 98 euros por el Black Friday de Leroy Merlin, lo que lo convierte en una compra muy rentable para los meses fríos.

Comprar en Leroy Merlin por ( 310 ) 212€

Domótica y hogar inteligente

Cada vez más hogares apuestan por soluciones inteligentes que facilitan el control de la energía y la comodidad. En el Black Friday de Leroy Merlin, la domótica tiene un papel protagonista con descuentos muy interesantes en dispositivos que, además de prácticos, ayudan a gastar menos.

Descubre todas las ofertas en domótica aquí

Pack termostato inteligente cableado TADO v3+

Pack termostato inteligente cableado TADO v3+

Uno de los más populares es el pack de termostato inteligente cableado TADO v3+, que permite ajustar la temperatura de casa desde el móvil. Es perfecto para no dejar la calefacción encendida más de la cuenta y para que la vivienda esté a la temperatura ideal justo cuando llegas. Este Black Friday se puede conseguir a un precio más bajo del habitual gracias al descuento de 31 euros, una gran ocasión para dar el salto al hogar conectado.

Comprar en Leroy Merlin por ( 129,99 ) 99€

Videoportero cableado wifi LEXMAN

Videoportero cableado wifi LEXMAN

Otro imprescindible es el videoportero cableado wifi LEXMAN, una mejora sencilla pero que marca la diferencia en seguridad y comodidad. Permite ver quién llama al timbre desde el teléfono o una pantalla interior, incluso si no estás en casa. Con la promoción del Black Friday, su precio se reduce en 18 euros.

Comprar en Leroy Merlin por ( 179 ) 161,10€

Kit de enchufe CHACON 2 MINI

Kit de enchufe CHACON 2 MINI

Por último, el kit de enchufe CHACON 2 MINI es una forma muy práctica de domotizar cualquier aparato del hogar. Basta con conectarlo y podrás encender o apagar dispositivos desde el móvil o con asistentes de voz. Este año, el descuento especial del 33% por el Black Friday hace que el pack sea todavía más interesante para empezar a automatizar la casa.

Comprar en Leroy Merlin por ( 16,99 ) 11,29€

Decoración e iluminación

Una casa cambia completamente con los detalles adecuados, y este Black Friday en Leroy Merlin las ofertas en decoración e iluminación hacen que renovar cualquier rincón sea mucho más fácil (y económico).

Descubre la iluminación en oferta aquí

Plafón LED LUISA 3000 - 6000 k

Plafón LED LUISA 3000 - 6000 k

La luz, por ejemplo, es clave para crear ambiente. El plafón LED LUISA 3000 - 6000 K permite ajustar el tono de la luz desde cálido a frío, según el momento del día. Su diseño es sencillo y elegante, y lo mejor es que tiene bajo consumo, así que además de bonito, es eficiente. Este modelo forma parte de las rebajas del Black Friday de Leroy Merlin, con un descuento de 70 euros que merece la pena aprovechar.

Comprar en Leroy Merlin por ( 124,90 ) 54,99€

Espejo enmarcado de pared redondo Barbier metal negro mate INSPIRE

Espejo enmarcado de pared redondo Barbier metal negro mate INSPIRE

Otro acierto seguro es el espejo enmarcado de pared redondo Barbier metal negro mate INSPIRE, con un estilo moderno que queda genial tanto en el baño como en el recibidor o el dormitorio. Aporta un toque contemporáneo sin recargar el espacio. Durante el Black Friday, su precio baja un 35%, una buena oportunidad para renovar la decoración sin pasarse de presupuesto.

Comprar en Leroy Merlin por ( 39,99 ) 25,99€

Espejo enmarcado de pared ovalado polipropileno dorado mate THE HOME DECO FACTORY

Espejo enmarcado de pared ovalado polipropileno dorado mate THE HOME DECO FACTORY

Y si prefieres algo más cálido, el espejo enmarcado de pared ovalado polipropileno dorado mate THE HOME DECO FACTORY combina muy bien con muebles de madera o tonos neutros. Da ese aire de elegancia discreta que siempre queda bien. Este Black Friday de Leroy Merlin llega con una bajada de precio del 37%, perfecta para completar cualquier estancia.

Comprar en Leroy Merlin por ( 28,68 ) 17,99€

Bricolaje y herramientas

El otoño también es un buen momento para hacer esas reparaciones o mejoras en casa que siempre se van dejando para más adelante. Y en el Black Friday de Leroy Merlin, las ofertas en bricolaje y herramientas ayudan a equiparse sin gastar de más.

Aprovecha las herramientas en promoción

Taladro de batería Einhell TE-CD 12/1 Li +22+CL

Taladro de batería Einhell TE-CD 12/1 Li +22+CL

Un clásico entre los imprescindibles es el taladro de batería Einhell TE-CD 12/1 Li +22+CL, muy cómodo por su tamaño y autonomía. Ideal para montar muebles, colgar cuadros o hacer pequeñas reparaciones. Este modelo está con descuento de 11 euros por el Black Friday de Leroy Merlin, así que es buen momento para hacerse con uno nuevo o renovar el antiguo.

Comprar en Leroy Merlin por ( 101 ) 89,95€

Pack HYUNDAI de sierra sable + bolsa + batería

Pack HYUNDAI de sierra sable + bolsa + batería

El pack HYUNDAI de sierra sable + bolsa + batería es otra gran opción, sobre todo si te gusta el bricolaje algo más serio o cortar materiales más resistentes. Viene completo y con batería incluida, así que no hay que preocuparse de comprar accesorios aparte. Este Black Friday viene con una rebaja de 85 euros, lo que lo convierte en una compra muy atractiva.

Comprar en Leroy Merlin por ( 252,89 ) 167€

Sierra circular KM06306A + bateria + cargador

Sierra circular KM06306A + bateria + cargador

Y para cortes más precisos o proyectos de carpintería, la sierra circular KM06306A + batería + cargador es una herramienta potente y práctica. Perfecta para quienes quieren buenos resultados sin complicarse demasiado. Ahora se puede conseguir con un descuento de 75 euros por el Black Friday, ideal para completar el taller de casa.

Comprar en Leroy Merlin por ( 237,09 ) 162€

Aprovecha el Black Friday de Leroy Merlin

El Black Friday de Leroy Merlin 2025 estará activo hasta el 17 de noviembre, con descuentos que alcanzan hasta el 50% en muchas categorías del hogar. Pero como suele ocurrir en estas fechas, las mejores ofertas vuelan, y merece la pena echar un vistazo cuanto antes.

