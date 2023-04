Las 10 mejores novelas gráficas y cómics para leer este 2023

Las novelas gráficas y cómics son un formato muy visual que muchas personas tienden a pensar que son para un público objetivo más joven. Sin embargo, todo lo contrario, es un mundo muy amplio en el que se pueden descubrir múltiples géneros muy diferentes entre ellos. Aquí te dejamos una lista con historias muy diferentes: las 10 mejores novelas gráficas y cómics para leer que te atraparán.

Una de las obras con más repercusión en los últimos años, adaptada a la gran pantalla y donde la protagonista es una mujer iraní: Persépolis de Marjane Satrapi

Un relato autobiográfico de la iraní Marjane y divido en 4 etapas que comprenden desde su infancia en Teherán mientras ocurría la Revolución Islámica hasta su vida adulta en Europa. Esta historia te concienciará sobre una situación social que sentimos que está lejos.

Algunos de los múltiples premios que ha ganado es el Harvey Award a la Mejor Obra Extranjera y el Prix du Lion.

Continuando con protagonistas supervivientes, os presentamos una biografía poco conocida y bastante cruda situada en el la Guerra del Pacífico: Hierba.

Esta novela se enfoca en contar la vida de una superviviente Lee Ok-Sun, una coreana que fue esclava sexual de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una biografía ilustrada con dibujos en blanco y negro que te hacen reflexionar sobre la maldad de los humanos además de su capacidad de superación.

Ha sido considerado cómic del año por periódicos como The New York Times o The Guardian y ganadora de galardones como el Harvey Adward al Mejor Libro Internacional.

Comprar en El Corte Inglés por 22,70 euros.

Ganador del numerosos premios importantes entre ellos el Pulitzer en 1992 y una de las novelas gráficas más conocidas: Maus.

Una biografía situada en el holocausto judío y representada mediante animales antropomorfos de manera muy simbólica. Relata sobre la vida del padre del autor, un judío polaco superviviente de los campos de exterminio nazis. La obra muestra los horrores que sufrieron a causa de los Nazis y las consecuencias de dicho sufrimiento en las generaciones posteriores.

Para aquellos amantes de la ciencia ficción y de los cómics europeos os presentamos esta gran obra realizada por el guionista Alejandro Jodorowsky y el ilustrador Moebius: El Incal.

El Incal es una epopeya con un camino de descubrimiento y redención para el protagonista John Difool, un detective que deberá enfrentarse a los altos mandos del cosmos. John deberá viajar junto con sus compañeros por un universo lleno de rebeliones y caos.

De Asia, traemos un manga situado en un Japón desde los años previos a la guerra de Manchuria hasta una época de penuria que le siguió la Segunda Guerra Mundial: Historia de una Geisha.

Se trata de una biografía que sigue desde pequeña a una aprendiz de geisha llamada Tsuru hasta su época de madurez cuando el barrio del placer estaba en auge económico. A través de diferentes historias, podremos ver las crudezas de la sociedad y el abuso de poder de los más ricos.

Comprar por 18,95 euros en El Corte Inglés.

Uno de los guionistas de cómics más aclamado y reconocido del mundo es Alan Moore. Por ello, te mostramos una de sus obras más populares y adaptada al cine: V de Vendetta.

Para aquellos que no sepan sobre esta gran historia, está situado en un Londres a los finales de 90 en un futuro distópico donde la población ha perdido su libertad y están sumidos en un mundo totalitario. En esa situación tan desesperanzadora aparecerá un revolucionario llamado V que tramará una elaborada campaña llena de venganza y violencia para derrocar al gobierno e incitar al público a rebelarse.

Otra mítica obra de Alan Moore y situada en un mundo de superhéroes es Watchmen.

Perteneciente a la serie DC Cómics, la obra nos lleva a Nueva York en 1985, donde tras el asesinato de un personaje apodado el Comediante y la aparición de un smiley ensangrentado hará que unos pocos justicieros, intentado superar un oscuro pasado, salven al mundo de una amenaza inminente.

Este cómico europeo ha sido premiado con importantes premios como el premio Eisner y el Harvey Adwar por mejor guión, mejor artista o mejor novela gráfica. Puedes comprarlo en El Corte Inglés.

La última obra de Alan Moore dentro de la lista y que debes leer: From Hell.

Un tomo integral que profundiza sobre el asesino más famoso de la Londres victoriana, Jack el Destripador. En la novela gráfica se especula sobre la identidad del misteriosos asesino y sus motivaciones para realizar sus sangrientos asesinatos.

Una de las obras más aclamadas y con premiada con numerosos premios como los premios Eisner y los premios Harvey.

Para los amantes de la cultura japonesa y quieren un cómic enfocado en los clanes samuráis, debéis leer la colección de La Leyenda de los Otori.

Esta obra te traslada a la Japón feudal, época de los samuráis, donde sigue las vidas de 4 personajes que acabarán unidos por el destino. La historia tiene dosis de acción a través de guerras, espías y asesinos.

Comprar en El Corte Inglés por 17,10 euros.

Por último, si buscas una novela negra, una de las obras que podrá gustarte es Sin City. Escrita y dibujada por el conocido Frank Miller.

Sin City, la ciudad del Pecado, es el lugar donde se sitúan diferentes historietas violentas. La primera se llama El Duro Adiós y cuenta la historia de Marv un hombre violento que buscará a la persona que asesinó a una mujer llamada Goldie para poder vengarse de este trágico suceso.

Actualmente los relatos de Sin City están recopilados en 2 volúmenes integrales.