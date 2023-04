¿Qué leer esta primavera? Ocho libros que te engancharán ¡y son perfectos para regalar!

Los días cada vez son más largos, las temperaturas empiezan a subir y con ellas también aumentan las ganas de adentrarse en un buen libro. El lugar y el momento dan un poco igual; en un parque al sol de media tarde, en una terraza antes de que caiga la noche o en casa después de un largo día de trabajo, siempre es buen momento para disfrutar de una historia interesante.

Si te pierdes un poco cont tus próximas lecturas pero te mueres de ganas de engancharte a un buen relato, aquí te traemos algunas recomendaciones, perfectos también para regalar por el Día del Libro, que seguro que te encantarán ¡toma nota y sorprende-te este 23 de abril con alguno de estos títulos!

Julia Navarro vuelve a los escaparates de las mejores librerías con una nueva historia. Esta vez no se trata tanto de una novela como sí de un relato que comparte las vivencias de muchas mujeres a lo largo de los años, mujeres importantes y que fueron silenciadas durante mucho tiempo. Pero esta narración no va solo de ellas, también de los hombres que estuvieron a su lado y que influyeron de forma positiva o negativa en sus vidas, porque tal y como señala la autora "desde el principio de los tiempos las vidas de hombres y mujeres han estado entrelazadas y no se explican las unas sin los otros"

El nuevo libro de Fernando Aramburu conecta bastante con su famosísima obra Patria. Dos jóvenes se marchan en 2011 a sur de Francia para convertirse en nuevos militantes de la banda terrorista ETA. Mientras esperan órdenes deben aguardar en una granja de pollos con una pareja francesa a la que ni siquiera entienden, se enteran de que la banda ha anunciado el cese de su actividad armada. Ambos deciden continuar la lucha por su cuenta y empiezan a sucederse peripecias de lo más ridículas. Es un relato irónico y divertido que seguro sorprenderá a muchos lectores.

La nueva entrega de la saga de La novia gitana ha vuelto este otoño con nuevas intrigas. La inspectora Elena Blanco y su Brigada de Análisis de Casos se encuentra ante otro escalofriante misterio. Esta vez ha aparecido un hombre en Madrid al que le han arrancado los órganos y en su lugar se le ha introducido un feto. Al realizar los análisis de ADN se averigua que es su hijo biológico. Por si esto no fuera extraño, a los días se repite el caso en la zona portuaria de A Coruña. ¿Qué relación tendrán ambos asesinatos y dónde estarán las madres de esos bebés? Sin duda te mantendrá en vilo de la primera página hasta la última.

Si no has leído aún la trilogía de La ciudad blanca, popularmente conocida como la serie de Kraken ¡ya estás tardando en empezarla! El 29 de marzo llegaba a las librerías la última entrega de la saga. Esta vez parte de la historia transcurre en Venecia en la que arde un espectacular palazzo donde se celebraba un encuentro de la Liga de Libreros Anticuarios, pero los cuerpos de los libreros no aparecen en los escombros. Mientras en Vitoria, la inspectora Estíbaliz investiga un caso de un atraco muy importante que puede estar relacionado con un importante suceso el la vida del inspector Kraken.

Te traemos una última alternativa si lo que te gusta son las novelas negras y de misterio. La inspectora María Robleda se encuentra ante su último caso con un nuevo y joven compañero, Raúl Sierra. Él es un amante del protocolo y ella resulta ser todo lo contrario, pero ambos deben de trabajar juntos para resolver el caso que tiene sin dormir a la Ribeira Sacra ourensana.

Luz Gabás fue la ganadora del Premio Planeta 2022 gracias a su última novela Lejos de Luisiana. En esta narra la historia la historia de una familia francesa que debe ceder a España parte de sus tierras del Misisipi. Sufrirán también las consecuencias de las rebeliones españolas, la guerra de los norteamericanos contra los ingleses y la lucha de los indios nativos por la supervivencia de su pueblo. La historia abarca cuatro décadas de convulsa historia en las que España poseyó las tierras de Luisiana. No querrás que se acabe nunca.

Este título también está muy ligado al premio Planeta ya que fue la novela finalista. Cristina Campos narra una historia de matrimonio amistad, amor y deseo. La protagonista, Gabriela, es una mujer felizmente casada con un hombre al que adora, pero algo se mueve dentro de ella cada mañana al cruzarse a un completo desconocido. Esta historia se intercala con las de algunas amigas de la protagonista, que también tienen secretos que ocultan a sus maridos. Una historia de lo más íntima y narra la realidad de muchas mujeres hoy en día.

Esta historia transcurre en un barrio residencial de Lima en el que la protagonista comienza a trabajar como cuidadora de ancianos. La relación que entabla con otra de las protagonistas, Doña Carmen, y el resto de personajes le harán replantearse su papel de madre y hermana y otras cuestiones como la longevidad y la compasión. Un relato revelador sobre el sentido de la vida y de la muerte cuando esta se aproxima.

