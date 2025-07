Todo sobre el monitor gaming de pantalla curvada que arrasa en PcComponentes

El monitor gaming PcCom Elysium Go Pro destaca por tener una pantalla curva de 27 pulgadas con resolución QHD (2560 x 1440) que promete una experiencia de juego fluida y visualmente impresionante. Gracias a su panel VA, el Elysium Go Pro aporta colores intensos y negros profundos que realzan cada detalle. Y la pantalla curva, con su forma 2800R, no sólo te mete de lleno en la partida, sino que también ayuda a que los ojos no se cansen tanto cuando pasas horas delante.

Con una tasa de refresco de 165 Hz y tecnología AMD FreeSync, el monitor consigue eliminar ese molesto efecto tearing y minimizar el lag, lo que se traduce en partidas más fluidas y sin interrupciones. Además, incorpora la tecnología Low Blue Light, que protege los ojos disminuyendo la emisión de luz azul dañina, algo clave para quienes pasan horas delante de la pantalla sin perder calidad visual. ¿Te ha conquistado? Entonces te encantará saber que está en PcComponentes rebajado un 27%.

Lo mejor de este monitor gaming PcCom Elysium Go Pro

Pantalla curva de 27" con resolución QHD y panel VA que ofrece colores vivos y negros intensos para una visualización más detallada.

Frecuencia de actualización de 165 Hz junto con AMD FreeSync que asegura juegos sin cortes ni distorsiones visuales.

Tecnología Low Blue Light para cuidar la vista y contraste dinámico DCR que mejora la visibilidad en cualquier situación.

Ángulo de visión amplio de 178º para no perder detalle desde cualquier posición.

Compatible con soporte VESA 100 x 100 mm, para instalarlo en pared o brazo y adaptar el setup.

Conexiones DisplayPort y HDMI, con cable DisplayPort incluido para sacar el máximo rendimiento.

¿Por qué elegir el PcCom Elysium Go Pro?

Este monitor combina prestaciones propias de gamas superiores con un diseño cuidado y materiales de calidad. Si buscas un monitor que rinda bien tanto para jugar como para trabajar o ver contenido multimedia, aquí tienes una opción interesante. Además, el hecho de poder montarlo en pared o en brazo da mucha libertad para adaptar el espacio sin renunciar a una buena estética.

Lo que más convence

Según opiniones recogidas, los usuarios valoran especialmente la fluidez que ofrece la tasa de refresco alta y la nitidez que proporciona la resolución QHD.

El PcCom Elysium Go Pro es un monitor que cumple con creces en cuanto a calidad de imagen, fluidez y cuidado ocular, ideal para quienes buscan dar un salto en su experiencia gaming. Un dispositivo con buen equilibrio entre precio y prestaciones que vale la pena tener en cuenta.