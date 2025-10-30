Disfruta de una noche de sustos este Halloween con los clásicos en videojuegos de terror

Disfruta de una noche de sustos este Halloween con los imprescindibles en videojuegos de terror

Halloween se acerca, y con él la oportunidad perfecta para sumergirse en mundos oscuros, llenos de misterio y sustos inesperados. Los videojuegos de terror ofrecen una experiencia interactiva única: combinan atmósferas inquietantes, narrativa envolvente y momentos de tensión que harán que tus latidos se aceleren. Desde clásicos del survival horror hasta aventuras narrativas modernas como Little Nightmares III.

Tanto si prefieres jugar solo y disfrutar del terror psicológico como si buscas experiencias cooperativas para compartir con amigos, hay un juego perfecto para cada tipo de jugador. Prepara tus auriculares, apaga las luces y adéntrate en los mundos más oscuros y retorcidos de los videojuegos, donde cada sombra puede esconder un susto y cada sonido disparará tu adrenalina.

A continuación, te presentamos una selección con los juegos de terror mejor valorados y destacados de las principales tiendas.

Little Nightmares III

La tercera entrega de la saga plantea una nueva pesadilla en la que controlas a dos protagonistas inéditos, Low y Alone, quienes deben escapar de un mundo retorcido llamado “The Spiral”, ubicado dentro de “The Nowhere”. Por primera vez en la franquicia puedes jugar en modo online cooperativo o en solitario con un compañero controlado por IA, lo cual añade una capa de jugabilidad y estrategia novedosa al estilo horror-plataforma que caracteriza a la serie.

El juego mezcla plataformas, puzles y stealth con escenarios inquietantes como una fábrica de caramelos, un carnaval desolado o una necrópolis en ruinas.Cada personaje tiene una herramienta distinta que deberán combinar para sortear obstáculos, huir de monstruos y resolver acertijos.

Alan Wake II

El regreso de uno de los escritores más atormentados del mundo del videojuego. En Alan Wake II, el terror se mezcla con el thriller psicológico y el misterio. Ambientado en un mundo en el que la realidad se distorsiona, el jugador debe enfrentarse a pesadillas vivas mientras intenta descifrar una historia llena de simbolismo, oscuridad y ecos de Stephen King.

Con un apartado técnico impresionante y una narrativa cinematográfica, el título de Remedy Entertainment redefine el horror narrativo. Sus gráficos realistas, su ambientación sonora y la tensión constante convierten cada minuto de juego en una experiencia inquietante. Disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Resident Evil Village

Capcom firma otra joya de su saga más icónica con Resident Evil Village, una mezcla de terror gótico y acción trepidante. Ethan Winters regresa para enfrentarse a una aldea maldita habitada por criaturas grotescas, desde vampiras inmortales hasta hombres lobo.

El diseño de escenarios y la calidad gráfica lo convierten en una experiencia cinematográfica que te sumerge de lleno en su ambiente decadente. Con ediciones físicas disponibles en prácticamente todas las tiendas españolas, es una apuesta segura para quienes buscan un terror equilibrado entre el miedo clásico y la adrenalina moderna.

Alien: Isolation

Pocas experiencias igualan la tensión de Alien: Isolation. Encarnando a Amanda Ripley, hija de la icónica protagonista de la saga cinematográfica, el jugador debe sobrevivir en una estación espacial infestada por un único xenomorfo imposible de derrotar.

Cada paso, cada sonido y cada respiración pueden delatarte. La inteligencia artificial del alien es impredecible, creando una experiencia de miedo puro donde el silencio y la paciencia son tus mayores aliados. Disponible en PS4, Xbox, Switch y PC, sigue siendo una obra maestra del terror espacial.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Si lo tuyo es el terror narrativo, Man of Medan es una excelente puerta de entrada. Supermassive Games ofrece una historia cinematográfica en la que cada decisión cambia el destino de los personajes. Cinco amigos se embarcan en una expedición de buceo que se convierte en una pesadilla a bordo de un barco fantasma.

La tensión viene de la atmósfera, las elecciones y las consecuencias de tus actos. Además, puede jugarse en modo cooperativo online, lo que hace que cada partida sea distinta. Disponible en PS4, PS5, Xbox y PC, es ideal para quienes disfrutan del miedo con un toque de drama interactivo.

Silent Hill 2

El legendario título de Konami regresa completamente renovado con gráficos de última generación y una narrativa que sigue siendo referente en el género. En Silent Hill 2, acompañamos a James Sunderland en su descenso a un infierno psicológico tras recibir una carta de su esposa muerta.

El ambiente opresivo, las criaturas simbólicas y la música de Akira Yamaoka crean una experiencia emocional y terrorífica a partes iguales. El remake promete recuperar el espíritu del original con mecánicas actualizadas. Llegará este otoño a PS5 y PC, y promete ser uno de los grandes del año.

Con estos títulos tienes cubiertos diferentes estilos y niveles de intensidad de terror para que esta noche de Halloween sea memorable. Tanto si prefieres una historia profunda, terror puro de supervivencia, o jugar con amigos, hay opciones para todos. Ajusta el mando, apaga las luces y prepárate para pasar miedo de verdad.