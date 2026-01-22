Pon tu cuerpo en movimiento gracias a las ofertas “Especial Wellness” de MediaMarkt con precios que animan a entrenar

Con el ritmo de vida acelerado que se vive hoy día, hacer deporte se ha convertido no solo en una cuestión estética, sino en una necesidad de bienestar físico y mental. En Sevilla, donde las jornadas largas y los planes sociales compiten con el autocuidado, tener equipamiento adecuado para entrenar en casa puede marcar la diferencia entre comenzar y mantener una rutina de ejercicio. Las rebajas en deporte de la promoción “Especial Wellness” de MediaMarkt han puesto sobre la mesa equipos de fitness con descuentos que llaman la atención de quienes buscan sentirse mejor sin renunciar a comodidad, calidad mientras no se dejan los bolsillos en un gimnasio.

De las clásicas cintas de correr plegables a accesorios más modestos pero funcionales como el step ajustable o la máquina de remo, las ofertas disponibles online permiten convertir cualquier rincón del hogar en tu centro de entrenamiento personal.

A continuación, en nuestra sección De Compras te presentamos una selección de productos fitness dentro de la campaña, con descripciones, características y enlaces directos para comprarlos antes de que se agoten.

Cinta de correr FitFiu Fitness MC-60

Cinta de correr FITFIU Fitness MC-60

La FitFiu MC-60 es una de las cintas de correr más vendidas para uso doméstico. Diseñada para caminar y trotar en casa, destaca por su tamaño compacto y facilidad de uso. Es una opción ideal para quienes buscan incorporar cardio diario sin ocupar demasiado espacio ni realizar una gran inversión.

Características destacadas:

Velocidad regulable.

Diseño plegable.

Superficie antideslizante.

Pantalla con datos básicos.

Ideal para principiantes.

Step fitness ajustable Homcom

Step fitness ajustable HOMCOM

Este step fitness ajustable es perfecto para entrenamientos cardiovasculares y rutinas funcionales. Permite variar la intensidad gracias a sus distintos niveles de altura y es muy utilizado en sesiones de tonificación, HIIT o aeróbic en casa.

Características destacadas:

Altura ajustable.

Superficie antideslizante.

Estructura resistente.

Fácil de almacenar.

Ideal para entrenamientos dinámicos.

Máquina de remo plegable Homcom

Máquina de remo plegable HOMCOM

La máquina de remo Homcom ofrece uno de los entrenamientos más completos, combinando fuerza y cardio. Su diseño plegable facilita guardarla tras el uso, lo que la convierte en una opción muy práctica para hogares con poco espacio.

Características destacadas:

4 niveles de resistencia.

Monitor digital.

Estructura plegable.

Pedales antideslizantes.

Entrenamiento de cuerpo completo.

Bicicleta de spinning Xterra Fitness MBX2500

Bicicleta de spinning XTERRA Fitness MBX2500

Pensada para entrenamientos intensos, la Xterra MBX2500 es una bicicleta de spinning robusta y estable, ideal para sesiones exigentes de cardio en casa. Su ergonomía permite entrenar con comodidad durante largos periodos.

Características destacadas:

Resistencia ajustable.

Estructura reforzada.

Sillín regulable.

Uso intensivo.

Ideal para spinning indoor.

Cinta de correr CitySports WP9

Cinta de correr CITYSPORTS WP9

Esta cinta de correr plegable ofrece mayor rango de velocidad, permitiendo desde caminatas suaves hasta trotes más exigentes. Es una de las opciones más completas para quienes buscan cardio regular en casa.

Características destacadas:

Velocidad hasta 12 km/h.

Diseño plegable.

Amortiguación para articulaciones.

Pantalla digital.

Motor silencioso.

Cinta de correr CitySports WP6

Cinta de correr CITYSPORTS WP6

Más compacta y sencilla, la CitySports WP6 está pensada para usuarios que buscan mantener una rutina diaria de caminata rápida o carrera ligera sin complicaciones.

Características destacadas:

Manejo intuitivo.

Diseño compacto.

Métricas básicas de entrenamiento.

Fácil de guardar.

Ideal para uso diario.

Bicicleta elíptica Bonplus BP

Bicicleta elíptica Bonplus BP

La bicicleta elíptica Bonplus BP permite entrenar sin impacto en las articulaciones, combinando movimiento de brazos y piernas. Es perfecta para sesiones largas de cardio moderado.

Características destacadas:

Movimiento fluido.

Pantalla con métricas.

Entrenamiento completo.

Diseño estable.

Uso doméstico.

Banco de musculación CitySports S1

Banco de musculación CITYSPORTS S1

Este banco de musculación es una pieza clave para entrenamientos de fuerza en casa. Permite realizar ejercicios de pecho, hombros, brazos y core con seguridad.

Características destacadas:

Varias posiciones de ajuste.

Diseño ergonómico.

Estructura estable.

Compatible con mancuernas.

Ideal para fuerza en casa.

Stepper con giro Global Relax Eka Twist

Stepper con giro GLOBAL RELAX EKA Twist

El stepper con movimiento twist añade un componente de coordinación y tonificación extra al entrenamiento cardiovascular, siendo una alternativa compacta y efectiva.

Características destacadas:

Movimiento con giro.

Tamaño reducido.

Entrenamiento de piernas y glúteos.

Uso sencillo.

Ideal para rutinas cortas.

Banco de musculación VirtuFit Deluxe

Banco de musculación VIRTUFIT Deluxe

El VirtuFit Deluxe está orientado a usuarios más exigentes que buscan un banco robusto para entrenamientos avanzados de fuerza desde casa.

Características destacadas:

Construcción reforzada.

Múltiples ángulos.

Entrenamiento avanzado.

Alta estabilidad.

Uso intensivo.

MediaMarkt te ofrece una oportunidad única con su promoción “Especial Wellness” para equipar tu hogar con máquinas fitness de calidad, con versatilidad y rendimiento a precios rebajados. Esta selección permite adaptar el entrenamiento a cualquier espacio y nivel, sin salir de casa y con la garantía de una gran superficie especializada.