Disfruta de una auténtica pantalla de cine con los televisores más completos del mercado

Elegir un buen televisor ya no depende solo del tamaño de la pantalla. En 2025, la oferta tecnológica es tan amplia que conviene conocer qué modelos destacan por su calidad de imagen, su sonido envolvente y su relación calidad-precio. OLED, QLED, Mini LED o incluso pantallas transparentes son algunas de las opciones que dominan un mercado en constante evolución, pensado para que cada espectador disfrute de una experiencia única.

Tanto si buscas una opción asequible para el salón como un modelo premium que transforme tu forma de ver series, puedes encontrar la televisión que mejor se adapta a tus necesidades.

En esta selección te mostramos los mejores televisores del mercado en 2025, seleccionados por su rendimiento, diseño y funciones inteligentes.

Televisor LG OLED G4

LG Oled G4

El referente en calidad de imagen para los más exigentes. Su panel OLED evo ofrece negros profundos y un brillo impresionante, ideal para cine y gaming.

Características destacadas:

Procesador α11 AI 4K ultra rápido

Compatible con Dolby Vision y Atmos

Diseño ultrafino tipo galería

4 puertos HDMI 2.1 y tasa de refresco de 120 Hz

Comprar en PcComponentes

Samsung QN95D Neo QLED

Samsung Neo QLED QN95D

Una de las mejores opciones LED premium del mercado. Destaca por su contraste superior y un brillo espectacular incluso en habitaciones luminosas.

Características destacadas:

Tecnología Mini LED con control de zonas preciso

Procesador Neural Quantum 4K

Soporte para HDR10+

Diseño sin bordes y One Connect Box

Comprar en PcComponentes

Sony Bravia XR A95L QD-OLED

Sony Bravia XR A95L

Ideal para cinéfilos: ofrece colores vibrantes y una naturalidad que pocos televisores logran. Además, su sistema de sonido integrado sorprende por su potencia.

Características destacadas:

Procesador Cognitive XR

Panel QD-OLED de segunda generación

Sistema Acoustic Surface Audio+

Google TV con control por voz integrado

Comprar en MediaMarkt

Philips OLED908 Ambilight

Philips Ambilight OLED

Combina un panel OLED de gran calidad con la iluminación ambiental Ambilight, que amplía la experiencia visual más allá de la pantalla.

Características destacadas:

Procesador P5 AI Perfect Picture Engine

Ambilight en tres lados

Compatible con Dolby Vision y HDR10+

Sistema operativo Google TV

Comprar en PcComponentes

TCL QD-Mini LED

TCL QD Mini LED

Una alternativa potente y más asequible sin renunciar a un rendimiento sobresaliente. Perfecto para quienes buscan gran tamaño a buen precio.

Características destacadas:

Retroiluminación Mini LED con más de 2000 zonas

Brillo máximo de 2000 nits

Sonido Onkyo integrado

Soporte para Dolby Vision IQ y HDR10+

Comprar en PcComponentes

Hisense U8NQ

Hisense U8NQ

Sorprende por su relación calidad-precio: un televisor brillante, rápido y con gran contraste, ideal para ver deportes o jugar en consola.

Características destacadas:

Panel Mini LED 4K con Quantum Dot

Frecuencia de actualización de 144 Hz

Modo de juego automático

Sistema operativo VIDAA U7

Comprar en PcComponentes

Panasonic MZ2000 OLED

Panasonic OLED

Pensado para los amantes del cine, ofrece una precisión de color sobresaliente avalada por los estudios de Hollywood.

Características destacadas:

Panel OLED Master con brillo mejorado

Procesador HCX Pro AI

Soporte completo para formatos HDR

Sistema de sonido Dolby Atmos 360°

Comprar en El Corte Inglés

Xiaomi TV Q2 65”

Xiaomi TV Q2

La mejor opción económica sin sacrificar calidad. Ideal para hogares que buscan tecnología 4K a un precio competitivo.

Características destacadas:

Panel QLED 4K con 92% DCI-P3

Dolby Vision y Dolby Atmos

Google TV integrado

Gran relación calidad-precio

Comprar en PcComponentes

En un mercado cada vez más competitivo, los televisores de 2025 destacan por combinar tecnología de vanguardia, diseño y una experiencia visual envolvente. Desde los modelos OLED más exclusivos hasta las opciones QLED o Mini LED con mejor relación calidad-precio, la oferta actual permite disfrutar del cine, las series o los videojuegos con una calidad de imagen que hasta hace poco era impensable en casa. En definitiva, nunca ha sido tan fácil acertar al elegir un televisor.