Consigue unas pestañas que llevarán tu mirada al siguiente nivel en estas fiestas

Las fiestas de 2025 llegan dispuestas a convertir la mirada en el auténtico centro de atención. Las tendencias de maquillaje de ojos se actualizan con acabados profesionales que, por fin, pueden replicarse desde casa sin necesidad de citas previas ni técnicas complejas. Este año predomina el juego con formas ascendentes, texturas ligeras y efectos modulables capaces de adaptarse a cada estilo, ya sea para una cena íntima o para una noche larga de celebraciones.

En este escenario festivo, Eylure irrumpe con fuerza y presenta dos lanzamientos que ya marcan el pulso del maquillaje navideño. Propuestas pensadas para quienes quieren elevar su look con un acabado sofisticado, práctico y accesible. dos estilos, dos maneras de reinterpretar la mirada y un mismo objetivo: brillar estas fiestas.

Cat-eye suave: elegancia en clave ligera

Half Lash Nº5

El clásico delineado felino vuelve esta temporada con una versión más fresca, ascendente y discreta. El cat-eye suave apuesta por un efecto lifting inmediato sin caer en líneas rígidas ni demasiado marcadas, creando una mirada estilizada y muy favorecedora.

La clave está en las half lash Nº05, pestañas que no requieren recorte y que se colocan directamente en el extremo exterior del ojo. Su diseño proporciona un acabado delicado, rápido de aplicar y perfecto para cualquier encuentro navideño, desde una comida familiar hasta una noche de celebración.

Efecto extensión de salón: el drama elegante del invierno

Volumen Salón Curl 114

El efecto “extensión de salón” continúa ganando terreno esta temporada. Miradas profundas, voluminosas y dramáticas inspiran una tendencia que replica en casa los resultados de técnicas profesionales como 1D, 2D o 3D, sin los costes ni el mantenimiento de las extensiones reales.

Las Eylure Volume No. 114 Extreme Curl capturan esa estética con un rizo extremo que recuerda al efecto ruso y un volumen impactante que transforma el ojo al instante. Sus fibras entrelazadas y capas superpuestas crean una profundidad sofisticada, mientras que su aplicación en cuatro pasos garantiza comodidad y ligereza durante todo el día festivo.

Las celebraciones de 2025 ofrecen el mejor momento para experimentar con la mirada y jugar con volúmenes, formas y efectos que reflejen tu personalidad. Desde un toque sencillo y elegante hasta un acabado más glamuroso, cada tendencia abre la puerta a explorar tu creatividad y lucir un estilo que te haga sentir segura, festiva y brillante en cada plan navideño.