Este es el ordenador portátil Acer que todo gamer necesita y que está rebajado 350€ en PcComponentes

Olvídate de los portátiles que se quedan cortos en cuanto les exiges un poco. El ordenador portátil gaming Acer Nitro V 15 ANV15-52 llega para dejar claro que se puede combinar potencia con fluidez. Desde abrir decenas de pestañas y programas al mismo tiempo hasta ejecutar juegos sin un solo tirón, este portátil está a la altura.

Y no es solo cuestión de velocidad, la pantalla Full HD de 15,6 pulgadas con 165 Hz hace que cada imagen sea nítida y los movimientos se vean fluidos, mientras que la RTX 5060 con 8 GB GDDR7 se encarga de que los gráficos sean impactantes. Todo esto, acompañado de un sistema de refrigeración que mantiene el portátil fresco aunque lo pongas a prueba durante horas, convierte al Nitro V 15 en un equipo con el que puedes contar en cualquier situación. Y la buena noticia es que ahora, además, cuenta con un descuento del 23% en PcComponentes.

Lo mejor del Acer Nitro V 15 ANV15-52

Procesador Intel Core i9-13900H y 32 GB de RAM : rendimiento de gama alta para multitarea y gaming exigente.

: rendimiento de gama alta para multitarea y gaming exigente. Gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB GDDR7 : potencia gráfica con Ray Tracing, DLSS 4 y tecnologías de IA.

: potencia gráfica con Ray Tracing, DLSS 4 y tecnologías de IA. Pantalla IPS Full HD de 15,6” a 165 Hz y 300 nits : fluidez y color realista incluso en entornos luminosos.

: fluidez y color realista incluso en entornos luminosos. Refrigeración dual con escape optimizado : mantiene el rendimiento sin sobrecalentamientos.

: mantiene el rendimiento sin sobrecalentamientos. Conectividad avanzada: Thunderbolt 4, HDMI 2.1, WiFi 6/6E y Ethernet Gigabit.

Comprar en PcComponentes por 1149€

¿Por qué elegir este modelo?

Ordenador portátil gaming Acer Nitro V 15 ANV15-52

Lo que de verdad hace destacar al ordenador portátil gaming Nitro V 15 es su gráfica RTX 5060. Está equipada con lo último de NVIDIA y aprovecha la tecnología DLSS 4, que usa inteligencia artificial para mejorar la imagen y aumentar los FPS sin perder fluidez. Gracias a NVIDIA Reflex 2 la respuesta es inmediata, algo que en juegos competitivos marca la diferencia.

Mientras otros portátiles se quedan cortos cuando se sobrecalientan, el sistema de refrigeración doble del Nitro mantiene todo bajo control. Los ventiladores bajan la temperatura sin ruido excesivo.

¿Para quién es este portátil?

Para quien no quiere límites. Ya sea gaming competitivo, edición de vídeo o diseño 3D, el Nitro V 15 aguanta sesiones intensas. Y con hasta 8 horas de autonomía, puedes llevarlo de un lado a otro sin preocuparte del cargador.

Disponible en PcComponentes con descuento del 23%, es un oportunidad que no puedes dejar pasar. Es uno de los portátiles más equilibrados y potentes de su categoría.

El ordenador portátil gaming Acer Nitro V 15 ANV15-52 demuestra que potencia y equilibrio pueden ir de la mano. Ofrece todo lo que se le pide a un portátil gaming de alto nivel: rendimiento, fluidez, buena refrigeración y una pantalla que hace justicia a cada detalle.