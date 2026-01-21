Ahorra y disfruta de la última tecnología de Dreame en limpieza inteligente

Dreame Technology es una de las marcas que mejor ha sabido interpretar el auge de la limpieza inteligente en casa, y este año no se iba a quedar atrás. La empresa líder en soluciones de hogar inteligente ha activado desde el 15 de este mes su campaña de rebajas de invierno con descuentos que alcanzan los 350 euros en algunos de sus dispositivos más avanzados. La promoción estará vigente hasta el 28 de febrero, aunque la compañía ya ha adelantado que habrá nuevas ofertas y ajustes de precio progresivos a lo largo de las próximas semanas.

En plena temporada de planes caseros, mantas y tardes de sofá, Dreame propone empezar el año con la casa en orden sin dedicarle tiempo ni esfuerzo, apostando por robots aspiradores cada vez más autónomos y soluciones que reducen al mínimo el mantenimiento.

A continuación, te presentamos una guía con los mejores robots aspiradores en rebajas de dicha marca.

Dreame L10s Ultra Gen 3

El Dreame L10s Ultra Gen 3 es uno de los robots aspiradores más completos del mercado actual. Esta nueva generación destaca por su potencia de succión de hasta 25.000 Pa, su sistema de mopas y cepillos extensibles y una estación todo en uno que permite hasta 100 días sin mantenimiento.

Su navegación inteligente con tecnología 3D evita obstáculos, optimiza recorridos y garantiza una limpieza eficaz incluso bajo muebles y en esquinas. Un modelo especialmente recomendado para hogares con alfombras y mascotas.

Dreame X50 Ultra Complete

El Dreame X50 Ultra Complete se posiciona como uno de los robots aspiradores premium más avanzados de 2025, ahora con una rebaja destacada. Ofrece 20.000 Pa de succión, supera obstáculos de hasta 6 cm y se adapta a muebles bajos y zonas difíciles gracias a su mopa extensible.

La base PowerDock automatiza el vaciado, el lavado, el secado y la gestión del detergente, reduciendo al mínimo la intervención del usuario y garantizando un hogar siempre limpio.

Dreame Matrix10 Ultra

El Dreame Matrix10 Ultra marca un hito en la limpieza doméstica al ser el primer robot aspirador con cambio automático de mopas múltiples. Diseñado para viviendas con distintos tipos de suelo, ajusta la limpieza sin necesidad de intervención manual.

Incorpora una potencia de hasta 30.000 Pa, navegación con IA y detección 3D avanzada. Su estación PowerDock lava y seca las mopas a 100 °C, elimina bacterias y permite hasta 100 días sin vaciado.

Dreame D20 Pro Plus

El Dreame D20 Pro Plus es una de las opciones más equilibradas de la gama media-alta. Con 13.000 Pa de succión y cepillo doble antienredos HyperStream, está pensado para mantener el hogar limpio sin complicaciones.

Su sistema de autovaciado permite hasta 150 días sin vaciar el depósito, y la detección automática de alfombras ajusta la potencia según la superficie.

Dreame L40 Ultra AE

El Dreame L40 Ultra AE ofrece una experiencia de limpieza todo en uno gracias a su succión Vormax de 19.000 Pa y su base PowerDock, que se encarga del vaciado, lavado y secado.

Los modos inteligentes ajustan la limpieza según cada estancia, logrando buenos resultados tanto en suelos duros como en alfombras.

Dreame L40s Pro Ultra

El Dreame L40s Pro Ultra combina rendimiento y estética. Con 19.000 Pa de succión, navegación inteligente y sistema EasyLeap, supera obstáculos de hasta 40 mm sin perder eficacia.

La relimpieza asistida por IA garantiza resultados homogéneos incluso en zonas de mayor tránsito.

Las rebajas de invierno de Dreame 2026 se consolidan como una de las mejores oportunidades para invertir en robots aspiradores inteligentes. Una campaña pensada para quienes quieren empezar el año con la casa en orden y menos tareas pendientes, aprovechando tecnología de última generación a un coste más ajustado.