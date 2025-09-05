Recobra tu ritmo: “Vuelta al deporte” con todo lo que necesitas en El Corte Inglés
Qué mejor forma de volver a la rutina que con las últimas tendencias en ropa deportiva de El Corte Inglés
Encuentra los imprescindibles para los amantes del pádel en este verano 2025
El Corte Inglés saca la campaña “Vuelta al deporte” donde lanza promociones especialmente diseñadas para quienes buscan retomar la actividad física con estilo y funcionalidad después de las vacaciones. Podrás encontrar desde ropa técnica para hombre y mujer, hasta calzado deportivo y accesorios de las marcas más reconocidas del mundo como son Nike, Adidas, Under Armour o Puma.
Si estás pensando en renovar tu armario deportivo o adquirir nuevas piezas para volver a tu rutina de ejercicio, este tipo de campaña es el momento perfecto para conseguir prendas de calidad a precios atractivos.
Para ayudarte a elegir, aquí te presentamos una selección de prendas pertenecientes a las mejores marcas deportivas del mundo.
Camiseta de hombre Under Armour
Prenda técnica para ofrecer un rendimiento superior y comodidad durante la actividad física. Está confeccionada en un tejido elástico en cuatro direcciones que permite libertad de movimiento, incluso durante gestos amplios. Además, combina propiedades como secado rápido, control de humedad y protección solar para mantener la piel protegida bajo el sol.
El tejido es suave, transpirable y resistente al desgaste gracias a su acabado anti-pilling, y cuenta con tratamiento anti-olores para una experiencia más fresca.
Top deportivo Born Living Yoga
Con un diseño elegante y funcional, se trata de una prenda ideal para tus entrenamientos.
Reversible en dos tonos, cuenta con tirantes anchos cruzados que ofrecen una sujeción media-alta y mantienen una gran comodidad durante el movimiento, junto con un tejido técnico 4 Way Stretch que se adapta a tus movimientos, con efecto moldeador, tacto suave, secado rápido y propiedades antibacterianas y antiestáticas para mantener la frescura y confort.
Malla short Sportcasual Boomerang
Entrena con un look relajado a la vez que activo con la malla short de Boomerang, gracias a su estilo cómodo casual-deportivo y su diseño práctico y versátil, podrás usarla tanto en entrenamientos como para un uso diario.
Esta confeccionada en una mezcla de tejidos suaves que combinan algodón, poliéster y elastano, lo que proporciona elasticidad y comodidad al moverse.
Pantalón corto Challenger Nike
Diseñado para correr, entrenar y praticar yoga, este pantalón posee capilarización del sudor manteniendo la ligereza y la transpirabilidad gracias a su tecnología Nike Dri-FIT, junto con un ajuste desahogado para poder sacar el máximo rendimiento a tus movimientos.
El tejido Woven ligero y elástico ofrece suavidad, y la malla de los paneles laterales inferiores mantiene la frescura. También posee aberturas laterales para ofrecer libertad de movimiento en cada pisada.
Zapatillas M Air Max Alpha Trainer 6 Nike
Estas zapatillas están hechas para quienes buscan estabilidad y comodidad durante entrenamientos exigentes. Ofrecen una base plana y ancha que ayuda a evitar que el pie se hunda, permitiendo un mejor control, junto con una unidad Max Air que da una amortiguación firme y fiable.
Destacan por su durabilidad, estabilidad y su sólido soporte en el área del talón mejorado con acolchado en el cuello que envuelve el tobillo.
Chaqueta tiro Adidas
Da igual donde quiera que estés, si vas con esta chaqueta Adidas dejas bien claro que el deporte es parte de tu estilo de vida.
Su corte holgado y las mangas murciélago te ofrecen una total libertad de movimiento. Mientras que los puños y el dobladillo de canalé garantizan un ajusto cómodo. Las 3 bandas parciales le imprimen el toque distintivo de la colección. Mientras, el tiro y los bolsillos frontales aportan un extra de funcionalidad.
Sudadera Sportcasual Boomerang
Con un diseño depurado y moderno, con capucha y apertura frontal, esta sudadera es una elección perfecta para quienes buscan una prenda práctica y cómoda tanto para hacer deporte como para el día a día.
Con estilo relajado y funcional, está confeccionada en viscosa, un tejido ligero ideal para ofrecer confort y movimiento en looks informales, además de mantener una sensación ligera y transpirable.
Mallas W Strango Floral Ribbon Puma
Se el centro de atención con estas mallas de talle alto y estampado floral. Además de estilos, esta prenda incorpora la tecnología dryCELL para mantenerte fresca en cada movimiento junto una cintura elástica Puma Strong para un ajuste seguro. También, tienen un corte ceñido (slim fit) y una longitud 7/8 (terminan por encima del tobillo), lo que las hace funcionales y estéticas.
Se tratan de las mallas perfectas para entrenar, relajarte o salir tranquilamente a la calle, vayas donde vayas le aportarán energía a tu día a día.
Pantalón corto Train Essentials Woven Mélange Adidas
Libera todo el potencial que llevas dentro con este pantalón corto de training Adidas. Confeccionado en un tejido jaspeado ligero y transpirable que te aporta comodidad en todo tipo de entrenamientos. Además, la tecnología CLIMACOOL aleja el sudor de la piel, manteniéndola fresca y seca para minimizar distracciones y optimizar tu rendimiento.
Todo esto junto con bolsillos con cremallera te permiten tener a mano esos pequeños objetos indispensables.
Camiseta Tempo Nike
Aumenta el ritmo con esta elegante camiseta de tirantes Tempo con capilarización del sudor. Se estrecha en la cintura y tiene un dobladillo curvo que ofrece protección y comodidad durante la pisada para evitar las distracciones mientras corres.
Su tecnología Dri-FIT permite una gestión eficiente de la humedad, manteniéndote seca incluso en entrenamientos intensos. Además, Esta camiseta está confeccionada con materiales sostenibles, alineándose con el compromiso hacia la sostenibilidad.
