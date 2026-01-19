Roborock F25 ACE Pro: la aspiradora que lleva la limpieza en seco y húmedo a otro nivel gracias a la espuma ultradensa

Roborock, marca número uno a nivel mundial en robótica, amplía su catálogo con un dispositivo pensado para usuarios exigentes que buscan resultados profesionales en casa. La F25 ACE Pro combina 25.000 Pa de potencia, mayor capacidad de agua, un rodillo anti-enredos de última generación y una base de autolimpieza automática, posicionándose como una de las mejores aspiradoras fregadoras del momento.

Tecnología JetFoaming: limpieza eficaz en una sola pasada

El principal elemento diferenciador de la Roborock F25 ACE Pro es su exclusiva tecnología JetFoaming, un sistema que transforma solo 1 ml de detergente en 167 millones de microburbujas. Esta espuma ultradensa se adhiere al suelo, disuelve la suciedad y elimina manchas difíciles como grasa, restos de comida o residuos pegajosos desde la primera pasada.

El detergente se mezcla con aire de forma precisa y se pulveriza de manera uniforme a través de la boquilla frontal, garantizando una cobertura homogénea y un uso eficiente del producto. A esto se suma el rodillo JawScrapers, con un diseño inspirado en dientes de tiburón, que evita los enredos y elimina el pelo con gran eficacia. Según pruebas certificadas por SGS, el sistema logra una tasa de enredos del 0% y elimina más del 90% del cabello incluso en condiciones exigentes.

Máxima potencia, sensores inteligentes y maniobrabilidad total

En términos de rendimiento, la Roborock F25 ACE Pro destaca por sus 25.000 Pa de succión, una de las cifras más altas del mercado en aspiradoras de este tipo. Esta potencia se combina con 30 N de presión descendente y un rodillo que gira a 430 revoluciones por minuto, permitiendo eliminar tanto suciedad seca como húmeda con facilidad.

El modo Auto inteligente, impulsado por el sensor DirTect, detecta el nivel de suciedad del suelo y ajusta automáticamente la potencia de succión y el consumo de agua, optimizando cada limpieza. Además, las ruedas motorizadas duales SlideTech 2.0 facilitan giros suaves y precisos, mientras que el sistema FlatReach 2.0 permite inclinar la aspiradora hasta 180° sin pérdida de succión. Gracias a su altura de solo 12,5 cm, accede sin dificultad bajo muebles bajos y limpia hasta los bordes con una cobertura real de 0 mm.

Base de autolimpieza y control desde la app

La base de autolimpieza de la Roborock F25 ACE Pro lleva la comodidad al siguiente nivel. Utiliza agua caliente a 95 °C para eliminar grasa, restos de suciedad y bacterias, logrando una tasa de eliminación bacteriana del 99,99%, certificada por TÜV SÜD. Tras el lavado, un sistema de secado con aire caliente a la misma temperatura evita la humedad, el moho y los malos olores.

Todo el proceso se realiza de forma automática en solo 30 minutos, con un nivel de ruido mínimo. Además, la app Roborock permite controlar la aspiradora desde el móvil, activar la limpieza a distancia, gestionar derrames puntuales o ajustar la cantidad de detergente para una limpieza personalizada y eficiente.

