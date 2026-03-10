La sierra de calar que tiene guía láser, batería extraíble y hace todo tipo de cortes: así es la Podofo

Cualquier tarea de bricolaje requiere contar con buenas herramientas, sobre todo cuando hay que cortar madera. ¿Quieres cortar algo? Pues echa un vistazo a la Sierra de calar Podofo. Cuenta con batería intercambiable y funciona sin cable, es inclinable, trabaja con 600 W de potencia y además es sorprendentemente ergonómica y ligera. ¿Lo mejor de todo? Que además está rebajada de 92 € a 28 €.

No importa si la quieres para hacer trabajos profesionales o algún trabajillo en casa. Va genial en ambos frentes sin importar lo resistente que sea la madera.

¿Por qué recomendamos esta sierra de calar?

Tiene una batería intercambiable y es compatible con distintos tipos de batería.

Incluye una guía láser que te orienta mejor al cortar.

Se puede inclinar hasta 45º a ambos lados para mayor comodidad durante el corte.

Corta fácilmente madera de hasta 60 mm de grosor.

Comprar en AliExpress por ( 92,16 ) 28,36 €

Sierra de calar Podofo

Versatilidad: esa es la palabra que mejor define a la Sierra de calar Podofo y la principal razón por la que vas a quererla. Esta sierra puede hacer cortes rectos, curvos, perpendiculares, oblicuos y hasta agujeros gracias a su potente motor de 600 W y la ayuda de la guía láser con la que no te pierdes durante el corte. Además, se puede inclinar -45º o 45º para que te sea más cómodo usarla, y tanto su batería como su hoja son intercambiables para no quedarte a medias con el trabajo ni tener problemas con materiales más resistentes. Asimismo, te protege mucho más gracias a su sistema de doble bloqueo y te da muchas facilidades al trabajar, ya que puede con madera de hasta 60 mm de grosor sin problemas.

Es una sierra de calar perfecta para carpintería profesional, pero también para bricolaje doméstico. Apta para todo, fácil de usar, intuitiva y potente. No se le puede pedir más.

¿Qué opinan los usuarios que la han comprado?

A los usuarios les gusta especialmente por su relación calidad-precio, así como por lo completa que es esta sierra con todo lo que trae. Aquí hemos recopilado algunas reseñas de usuarios:

"Buen dispositivo, tiene buena apariencia, la batería también se puede usar en otros dispositivos."

"Es completísima: guía láser, protector de hoja, sistema de fijación rápida de la hoja, compatible con batería Makita de 18V. ¿Qué más se necesita?”

"Dispositivo con buena relación calidad-precio, pero no es obvio cómo mantener la cuchilla en su soporte."

Si lo compras ya, recibirás el pedido en un plazo máximo de 7 días, con envío gratuito desde Francia. Además, en caso de problemas, cuentas con devolución gratuita durante 15 días desde la recepción. ¡Aprovecha!