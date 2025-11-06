Esta tablet Lenovo con pantalla 2,5K y 4 GB de RAM es la más buscada del momento y está en oferta

Cada vez más gente está dejando de lado el portátil para algunas tareas y pasándose a una tablet, porque ocupan menos, son más versátiles y pesan la mitad. Cuando necesitas leer, tomar apuntes, ver contenido o contestar correos, el formato tablet resulta más práctico y cómodo. La Xiaomi Redmi Pad 2 llega precisamente para eso, para hacer más fácil tu día a día.

Y es que ya no vale solo con tener una pantalla grande. Ahora se pide fluidez, buen audio, autonomía de sobra, que no canse la vista y que puedas alternar ocio y productividad sin que el rendimiento se vea afectado. No hace falta que sea la más potente, pero sí que esté bien equilibrada como la Xiaomi Redmi Pad 2. Además, ahora puedes encontrarla en Miravia con descuento del 43% por el Black Friday.

Lo mejor de este producto

Pantalla 11” 2,5K (90 Hz AdaptiveSync) con protección TÜV de luz azul : imagen nítida, fluida y menos agresiva para los ojos tras horas de uso.

: imagen nítida, fluida y menos agresiva para los ojos tras horas de uso. 4 altavoces con Dolby Atmos + Hi-Res Audio : sonido con cuerpo y volumen, a la altura de lo que se espera para ver series o jugar sin cascos.

: sonido con cuerpo y volumen, a la altura de lo que se espera para ver series o jugar sin cascos. Batería de 9000 mAh + carga rápida 18 W : largas sesiones sin depender del enchufe, y recarga más rápido.

: largas sesiones sin depender del enchufe, y recarga más rápido. Procesador MediaTek G100-Ultra 6 nm : multitarea fluida, cambios de app sin tirones y rendimiento estable.

: multitarea fluida, cambios de app sin tirones y rendimiento estable. Xiaomi HyperOS + conectividad: arranque rápido, respuesta ágil y buena gestión para productividad.

¿Por qué merece la pena frente a otras tablets parecidas?

Xiaomi Redmi Pad 2

Muchas tablets de este rango de precio presumen de pantalla grande pero flojean en audio, autonomía o fluidez cuando se acumulan apps abiertas. Con la Xiaomi Redmi Pad 2 no ocurre. Los 90 Hz de refresco hace que sea muy fluido el desplazarse por menús, documentos o redes. Y la certificación de luz azul suma mucho cuando la usas por la noche. En cuanto al audio, con cuatro altavoces bien repartidos, no da esa sensación de sonido enlatado.

¿Para quién encaja mejor?

Para quien quiera una tablet que responda para estudiar, trabajar, hacer videollamadas con buena imagen, alternar apps o consumir contenido sin luchar con el sonido o la batería.

Disponible en Miravia, ahora puedes aprovechar el descuento del 43% por el Black Friday y llevártela rebajadísima.

La Xiaomi Redmi Pad 2 es una tablet que combina buena pantalla, audio, rendimiento y autonomía impresionantes.