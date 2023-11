Un mundo poshumano

El concepto entre darwinista y malthusiano de la humanidad que presenta Gray abunda, no obstante, en una evidencia postrera: la existencia marginal del hombre en un universo infinito. A ello se añade otra probabilidad, ciertamente no desdeñable: la posibilidad de que la vida y el hombre carezcan de sentido. Asunto este que ya resumió Heráclito hace dos milenios y medio: “El más bello universo no es más que un montón de escombros reunidos al azar”.

La singularidad

La obra de Grey va destinada a subrayar la inexistencia de una singularidad, de una primacía humana, sustanciada en aquella Humanidad progresiva de la Ilustración. Para ello Gray acude a paralelismos de todo orden entre los animales y el hombre, insistiendo en que la ciencia no es ajena a errores y prejuicios (esto es, que la ciencia es hija de un tiempo, de un lugar y una cultura), cuya ambición no es la verdad, sino el mero instinto de prevalecer. Esta observación, sin embargo, cabe refutarse con el propio Gray: la obra que hoy glosamos no parece que persiga cosa distinta de una verdad -humana, para más señas-. En todo caso, Perros de paja es una ensayo lleno de sugestiones y hallazgos, que no se encuentra lejos de cierta idea abisal de zozobra, de evidente actualidad. En tal sentido, pudiéramos decir que el pesimismo sobre el futuro humano que observa Gray, un pesimismo que no está, desdichadamente, ayuno de argumentos, pudiera consignarse con una acotación científica: dicho futuro irrelevante y poco halagüeño para el género humano es un hecho ineludible, “siempre que no varíen las condiciones de partida”. Esto es, siempre que la historia no sea historia.