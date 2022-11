La Copa Davis necesita a Alcaraz

Carlos Alcaraz, el número uno del tenis mundial, no ha tenido una relación muy afortunada con la Copa Davis. Y el equipo español le necesita, como quedó demostrado en la eliminatoria de cuartos de final disputada este miércoles en Málaga, en la que los de Sergi Bruguera fueron eliminados por Croacia.

"Estoy seguro de que con Nadal y Alcaraz esto habría sido muy diferente", reconoció Marin Cilic tras poner en el marcador el 2-0 definitivo con su victoria sobre Pablo Carreño.

Que los números uno y dos del mundo sean españoles, pero que ninguno haya disputado esta fase final de la Davis, la Copa del Mundo por equipos masculinos, es un exceso de mala suerte. Los países que suelen rivalizar con 'la Armada' por la Ensaladera, o bien cuentan con jugadores muy curtidos en la Davis, como Croacia, o bien disponen de sangre nueva, caso de Estados Unidos, Italia o Canadá. Ahora hay que competir con todo para optar al título y España dispone de ese relevo con Alcaraz. Solo falta que pueda utilizarlo.

Rafael Nadal se descartó este año para la competición, ante la necesidad de dosificarse al máximo por sus problemas físicos. Aunque termina la temporada como número dos del mundo, durante su participación en las finales ATP de Turín admitió que no sabía si volvería a jugar una de sus citas favoritas, en la que ha protagonizado momentos de gloria.

"Yo no era una opción este año para jugar la Copa Davis. No era capaz de poner todo lo que exige defender a mi país. Me estoy haciendo mayor y no puedo estar en todos lados. Veremos si vuelvo a jugar la Copa Davis, aunque me gustaría poder despedirme de esta competición", dijo el mallorquín.

"Yo no puedo decir si Rafa volverá a estar", comentó Bruguera tras la eliminación del miércoles. "Él ha de escoger lo mejor para su físico".

Ante la posibilidad de que Nadal no vuelva o lo haga en contadas ocasiones, el equipo español llama a gritos a Carlitos Alcaraz. El número uno del mundo nunca ha podido jugar aún una fase final, aunque estuvo convocado tanto para la de 2021 como para la de este 2022. La mala fortuna le persigue: el año pasado se contagió de covid en la víspera de la competición y hubo de abandonar el equipo; esta vez se lesionó tres semanas antes, en el Masters 1.000 de París, y renunció tanto a las finales ATP como a la Davis.

Alcaraz debutó en el torneo centenario el pasado marzo, en la eliminatoria que España disputó ante Rumanía en Marbella. Se estrenó con una victoria sobre Marius Copil, un jugador que casi le dobla en edad y que ocupa el puesto 261 del mundo.

Volvió a la Davis en la fase final de grupos, en septiembre en Valencia, donde estrenó el número uno mundial que había obtenido con su victoria en el Abierto de Estados Unidos. El cansancio le pasó factura y perdió ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, pero luego ganó al surcoreano Soonwoo Kwon y España selló su clasificación para la final a ocho de Málaga. Una final que le ha echado de menos.

Alcaraz escribió en sus redes sociales un mensaje de apoyo al equipo durante su enfrentamiento con Croacia. Siguió desde la distancia una derrota de la que solo pudo ser testigo pasivo.

El camino de España por la Davis 2023 se conocerá el próximo fin de semana en Málaga. El sábado se revelarán los dos equipos que tendrán una invitación para la fase final de grupos. Si España no es uno de ellos, entrará el domingo en el sorteo de la ronda previa clasificatoria, que le puede tocar fuera o en casa. Desde que en 2019 se cambió el formato de la Davis, los españoles han jugado siempre en su propio terreno. La fase final de 2023 volverá a ser en Málaga, una ciudad que espera a Alcaraz, como el equipo español, con los brazos abiertos. Sus manos tienen que levantar la séptima Ensaladera.