Nadal confirma que en "principio" jugará en Wimbledon

El tenista español Rafael Nadal ha confirmado que jugará "en principio" el torneo de Wimbledon, a partir del 27 de junio hasta el 10 de julio, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada este viernes en el Mallorca Country Club de Santa Ponça.

"De acuerdo con lo que he hecho (en Mallorca) y de mis sensaciones (sobre su lesión crónica en el pie izquierdo) podré jugar en Wimbledon. Viajaré a Londres el lunes y jugaré un partido de exhibición", anunció el manacorense.

Nadal, que se ha entrenado en las pistas de hierba natural del club mallorquín desde el pasado lunes, no participa en el tercer Grand Slam desde 2019.

El balear ha ganado Wimbledon en dos ocasiones (2008 y 2010). El torneo londinense estará marcado este año por el veto aplicado a los tenistas hombres y mujeres de Rusia y Bielorrusia, debido a la invasión rusa de Ucrania.

Nadal y la paternidad

El tenista mallorquín ha manifestado este viernes que no tiene "previsto" que ser padre "vaya a suponer un cambio" en su vida profesional.

"La forma en la que cambiará mi vida no la sé, no tengo experiencia en ello, pero no tengo previsto que sea un cambio en mi vida profesional", ha declarado durante una rueda de prensa en el Mallorca Country Club, de Santa Ponça.

Con todo, tras la pregunta de los periodistas, Nadal ha señalado que no acostumbra a hablar de su vida personal "por un motivo muy simple", que es que ya está "suficientemente expuesto" a nivel profesional.

Entrenamiento en Mallorca con Feliciano López

Nadal se ha ejercitado este viernes durante dos horas con su compatriota Feliciano López, un especialista en hierba natural, en las pistas de Mallorca Country Club de Santa Ponça, sede del ATP 250 Mallorca Championschips que comienza este fin de semana.

Poco antes de confirmar en rueda de prensa si jugará en Wimbledon, bajo un calor tórrido, Nadal ha completado una sesión muy exigente con López ante la atenta mirada de su entrenador Carlos Moyá.

El reciente ganador de Roland Garros, con 22 títulos de Grand Slams en su palmarés, ensayó toda la gama de golpes sobre la hierba ante López, doble campeón en Queen's (2017 y 2019) y cuartofinalista en Wimbledon en 2005, 2008 y 2011.

A Nadal se le vio moverse bien en la pista sin dar señales de la lesión crónica -síndrome de Müller Weiss-, que padece en su pie izquierdo y que le obligó a someterse a un tratamiento de radio frecuencia pulsada en los diferentes nervios involucrados en la zona dañada.

El manacorense inició su preparación en el Mallorca Country Club el pasado lunes con ejercicios suaves, sin raqueta, que ha ido incrementando hasta completar varias sesiones al máximo rendimiento.

El pasado miércoles, poco antes de recibir un homenaje del Govern balear y se anunciara su paternidad, Nadal peloteó con el joven madrileño Martín Andaluce, considerado el mejor tenista mundial de 16 años.

El Mallorca Country Club cuenta con pistas de una superficie similar a las del All England Lawn Club, sede de Wimbledon, y este año han confirmado que participarán en el torneo balear el ruso Daniil Medveded, el griego Stefanos Tsitsipas, el australiano Nick Kyrgios, el canadiense Denis Shapovalov y los españoles Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista Agut y Feliciano López, entre otros.