Abraham González sigue su aventura mexicana: ficha por el Veracruz

El español Abraham González fue anunciado este sábado como refuerzo de los Tiburones Rojos de Veracruz para el Torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano, su tercer equipo en México tras los Pumas UNAM (2016-18) y Lobos BUAP (2018-19).

Mediante un comunicado, el equipo anunció que González, de 33 años, llegó a un acuerdo con la directiva aunque no se precisó ni la extensión ni el monto del contrato.

"Estoy contento e ilusionado como siempre que voy a un nuevo club, con ganas de aportar todo lo que pueda y que sea un gran año", dijo González en la nota distribuida por el equipo

El exjugador del Barcelona, Cádiz, Alcorcón y el Español de Barcelona confesó que decidió ir a ese equipo por las referencias que le dieron del veterano técnico Enrique Meza.

"Eso ayudó a que viniera, (Francisco) Palencia (su técnico en Pumas y Lobos) y otras personas me hablaron muy bien de él y su forma de trabajar y por lo que he visto en otros equipos me gusta mucho, así que la comparto mucho y fue un punto fuerte para que viniera también".

González llegó a la ciudad de Veracruz, en el Golfo de México, la mañana de este sábado y de inmediato cumplió con sus exámenes médicos y físicos de rigor.

Con un año de experiencia en la pelea por no descender con el Lobos BUAP, el volante aceptó el reto que tiene el equipo por mantener la categoría y dijo que "la clave es tener paciencia, al principio puede costar pero si la gente tiene paciencia y deja trabajar al equipo yo creo que pueden salir las cosas bien".

Desde que llegó al fútbol mexicano, González se ha caracterizado por su entrega y sacrificio, le gusta llegar al área y le pega bien al balón de media y larga distancia.

En el pasado Clausura 2019, el Veracruz descendió, pero pagó el equivalente a seis millones de dólares y logró la permanencia.

El equipo descansará la primera jornada del Apertura 2019, que se jugará del 19 al 21 de julio, y se presentará en la segunda jornada, el 26 de julio, al recibir al Pachuca.