La ACB, buscando cómo despertarse

La sensación casi perenne en el baloncesto español es que no se saca todo el rédito posible al producto ACB. En el auditorio de Endesa en Madrid se escenificaba ayer el adiós a un mito del baloncesto español, Juan Carlos Navarro, que en las dos últimas décadas ha sido un hilo conductor decisivo de la Liga. ¿Se ha explotado suficientemente su figura? Probablemente no. Despertar, es el mensaje que se manda desde la competición. Rescatar públicos y conquistar nuevos.

La alianza con Endesa, anfitriona un año más (ocho años de vínculo) de la puesta de largo de la competición, da estabilidad, también visibilidad. Pero no es suficiente, estiman los rectores. Como sucede cuando hay un cambio en los mandos, ahora es Antonio Martín quien está al frente, hay aires de cambio, al menos la intención. Se discuten y exploran cambios de formato, con menos jornadas, más play off. Pero es complicado dar con una tecla que se lleva mucho tiempo intentando pulsar sin éxito.

En una gala conducida por el irreverente humorista David Broncano y Carol García, aunque aún está por medio la Supercopa de este fin de semana, la Liga empezó a pedir foco para la inauguración de la próxima semana, con el Barcelona-Herbalife y el Unicaja-Valencia como partidos estrellas. Pese a que las relaciones no son óptimas hubo presencia de la FEB, la ABP y demás estamentos.

José Bogas, consejero delegado de Endesa, habló de que "hay un antes y un después de cuando analizamos con detalle la colaboración con la ACB". "Vimos que los valores trasladables, de trabajo en equipo y liderazgo, fueron una decisión muy acertada y estamos muy a gusto, comprometidos absolutamente con este patrocinio", relataba. Se ha ampliado por tres temporadas el vínculo con la empresa que da nombre a la competición.

Mientras, el presidente Antonio Martín decía que "es la octava temporada en la que se llama Liga Endesa. No es un patrocinio al uso, es una alianza, estamos intentando darle una vuelta más al baloncesto. Lo hacemos entre todos. No se conceptúa en una manera en un despacho y después sale. Es algo muy fluido, con varios socios con los que intentas crecer y transformar cosas", señalaba el que fuera jugador del Real Madrid y la selección española y más tarde directivo del club blanco. Tras demasiados meses descabezada, la ACB encontró en él una figura de consenso. "La Liga Endesa 2018/19 nos debe de servir para intuir un camino que estamos dispuestos a tomar. Queremos despertar al aficionado, a un público que sigue más a David Broncano y Carol García que a mí. Que haga verdad esta competición que es de verdad, que sea el sueño de muchos", recalcó Martín. La conexión con el público más joven, con el que hay una cierta sensación de desapego, que se ahonda por el vínculo creciente con la NBA y sus planetarios highlights. No es el primer dirigente Martín que enuncia ese propósito, falta ver su aplicación. La actuación del rapero Arcano seguramente ejemplificó ese intento de llamar a las nuevas generaciones, que tampoco abundan sobre la cancha y que también es motivo de preocupación.

Tras las apariciones de Daimiel e Iturriaga, se presentó equipo a equipo con cada representante y partido a partido de la primera jornada, con algún momento hilarante de Broncano con los jugadores. Movistar renovó su compromiso por tres temporadas y ofrecerá 1.000 partidos durante las tres próximas campañas. Hay cambio de comentaristas, estarán Lucio Angulo, Sitapha Savane y el entrenador Nestor Che García como nuevas voces. Así se presenta una temporada ACB con, por primera vez desde hace 30 años, sólo un equipo andaluz en la competición, el Unicaja, tras el descenso del Betis.