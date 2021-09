El Bádminton Rinconada arranca con el objetivo de pelear el título

Primera jornada en la División de Honor de bádminton e ilusión máxima para el Rinconada en su deseo de volver a pelear por el título de la categoría. Los sevillanos, con altas importantes en su plantilla, afrontan la temporada con el deseo de dar un paso hacia delante, sobre todo si la pandemia les permite contar con los refuerzos ingleses, algo de lo que no pudieron disponer en el anterior curso. El primer rival será el Club Bádminton Granada, un recién ascendido con jugadores prometedores en sus filias.

El Bádminton Rinconada, debe aprovechar los cambios introducidos en la competición para soñar con repetir la hazaña de las últimas temporadas y llegar a la lucha por el título en la fase de Play Off, donde se enfrentarán los mejores de cada grupo. Esta temporada 2021-22 parece una ocasión perfecta para conseguir el título tan deseado 12+1 que se le resiste en los últimos años.

La renovación de los pesos pesados de la plantilla rinconera permite contemplar la buena salud que goza el proyecto deportivo de la entidad de La Vega del Guadalquivir. En este mercado de fichajes, el cuadro rinconero ha conseguido unir a los grandes pilares de la pasada temporada con la llegada de viejos conocidos como Alejandro Ramírez y Tom Ofenden, además de la incorporación de Nerea Ivorra, una de las mejores jugadoras del ránking nacional y que dará un aumento sustancial a la plantilla en el apartado femenino, como pudimos comprobar en la IV Copa Iberdrola de clubes.

La primera jornada en el grupo tendrá doble derbi valenciano entre los equipos del Club Bádminton Alicante y el Club Bádminton San Fernando de Valencia, además del duelo andaluz el Club Bádminton Rinconada contra el Club Bádminton Granada, descansando el actual subcampeón de liga, el Club Bádminton Pitius.

Respecto al rival de la primera jornada, el cuadro de la capital de la Alhambra es uno de los equipos recién ascendidos, contando entre sus filas a destacados jugadores de categoría sub 19 y de primer años absoluto. Todo ello sumado a la incorporación de varias chicas de República Checa y Estonia los hacen un equipo que, a pesar de su condición de ascendido, no renunciará a nada esta temporada.

Del rival habla Antonio Molina, técnico rinconero que define al Bádminton Granada como un equipo "peligroso, por la formación de su plantilla, reforzándose como un equipo de la parte alta de la tabla. Esto lo hace un equipo muy duro y que puede dar dolor de cabeza si no estamos totalmente concentrados durante la disputa de los partidos".

Respecto al equipo, Molina destaca que "es una de las temporadas más ilusionantes de los últimos años por la plantilla que hemos confeccionado. Si todo va bien y podemos contar con nuestros jugadores extranjeros, está claro que no vamos a renunciar a nada porque hemos hecho una plantilla para conseguir ese 12+1, que se nos resiste aún. Para este partido contaremos con toda nuestra plantilla. No nos guardaremos nada, ya que queremos demostrar nuestra condición desde el minuto 1".

La competición española ha perdido algo de su encanto, ya que la división en dos grupos del nuevo Top 10, ha hecho que no sucedan enfrentamientos directos en la Fase de Regular de los llamados a estar en los Play Off por el título (Club Bádminton Oviedo, Club Bádminton Pitius y Club Bádminton Rinconada). Un hecho que ha devaluado el producto conjunto de la División de Honor, ya que el nivel de seguimiento disminuirá ostensiblemente al no contar con estos enfrentamientos en la primera fase.

Pese a esta modificación y a otras tan polémicas (cambio del sistema de puntuación a 5 juegos de 11 puntos sin ampliación), la competición nacional sigue siendo una de las ligas que más jugadores extranjeros aporta, siendo un gran punto a favor para que siga siendo considerada una de las mejores ligas de Europa.

Se prevé una igualdad máxima en la fase regular, ya que todos y cada uno de los equipos que conforman los dos grupos se han reforzado con jugadores extranjeros, siendo muy complicado realizar una previsión inicial de lo que puede ir sucediendo en la temporada que echará a andar por el Club Bádminton Rinconada el próximo domingo a partir de las 11:30 horas en el pabellón municipal Fernando Martín de San José de La Rinconada.