Primera derrota fuera del Mairena Vóley ante el Aguere (3-0)

El Mairena Vóley Club sufrió su primera derrota como forastero en la tarde del domingo en la octava jornada del Grupo C de la Superliga Femenina. Se midió en el pabellón Juan Ríos Tejera al Aguere Ciudad de La Laguna y cayó por 3-0.

El conjunto dirigido por Alejandro Terrero buscaba prolongar su racha de victorias lejos de casa, dónde habían ganado todos los encuentros, el último ante el OPDEnergy Benidorm por 1 a 3 la semana pasada. Pero se toparon con un Aguere muy bien colocado en el rectángulo de juego, que no les permitió hacerse con el control del duelo, y cayeron derrotadas por 3 a 0. Este primer tropiezo fuera del pabellón Marina Alabau deja a las jugadoras de Mairena en quinta posición con 13 puntos, y complica la pugna por los puestos altos de la tabla.

El primer set arrancó bien para las guerreras de Mairena, que se adelantaron en el marcador tras una jugada de saque, aprovechando un fallo en la recepción de sus rivales. Un buen juego defensivo y ofensivo permitió al conjunto sevillano hacerse con una ventaja de 4 puntos. Aunque las canarias intentaban reducir la desventaja, las guerreras no dieron opción y pronto llevaron su diferencia hasta los 7 puntos. Cuando todo parecía decidido y las visitantes rozaban el primer punto con la yema de los dedos, Aguere volvió a meterse en el encuentro y redujo la desventaja hasta empatar. Con un parcial de 20 a 20, todo parecía indicar que los últimos puntos iban a ser muy disputados, pero las locales tomaron ventaja y se pusieron 3 arriba. Finalmente, las de Tenerife se hicieron con el primer punto del choque con un resultado de 25 a 22 en el set.

El segundo set empezó con ventaja para las sevillanas, tras un error en el saque por parte de las tinerfeñas. Pero el empate volvió a imperar en el electrónico después de un buen remate junto a la red por parte de las de Aguere. Estaban muy reñidos los primeros puntos de este juego, aunque las canarias no tardaron en tomar ventaja y se colocaron 4 arriba. Tras el tiempo muerto solicitado por el entrenador visitante, las guerreras intentaron volver a meterse en la pugna, pero Aguere no les daba opción a ello y la diferencia se estableció en 7 puntos. Aunque parecía difícil la remontada, las guerreras no se daban por vencidas e intentaron reducir la desventaja, pero sus fallos en defensa lo impidieron. En los últimos compases del juego, el parcial era de 20 a 12. Las guerreras se pusieron a 5 puntos del empate, pero todo estaba decidido ya, y el conjunto de La Laguna puso el 2 a 0 con un resultado de 25 a 16.

El partido se puso muy cuesta arriba para las sevillanas, y con 2 a 0 en el luminoso, era momento del tercer set. Comenzaron mandando las locales, que establecieron una ventaja rápida de 2 puntos gracias a su buen juego junto a la red y a causa de los fallos en defensa de las locales, que no se rindieron y pelearon por cada punto. A mitad del set, el parcial era de 15 a 10. El entrenador de las visitantes pidió un tiempo muerto para preparar una táctica que les permitiera pelear por la remontada, pero el buen hacer de las canarias lo impidió. Los fallos en la recepción por parte de las guerreras dieron a las locales una ventaja de 10 puntos. Con 21 a 11, todo parecía resuelto, aunque las maireneras continuaron peleando y disminuyeron la desventaja a 6 puntos. Al final, el conjunto tinerfeño logró el tercer y último punto del encuentro, con un resultado de 25 a 17, y el Mairena Voley Club cosechó su primera derrota de la temporada lejos de casa.

La receptora Alba García fue nuevamente la máxima anotadora del conjunto azul con 15 puntos. Le siguieron Natalia Ávila con 7, Mar Carrascosa con 6 y Gloria Alonso con 4.

A pesar de este duro varapalo que las aleja de los puestos altos de la tabla, las jugadoras de Kiko y Alejandro Terrero ya piensan en el próximo rival, el Leleman Voleibol Valencia, a quién se medirán el próximo sábado, 12 de diciembre, a las 17 horas, en el pabellón Marina Alabau de Mairena del Aljarafe. El conjunto valenciano se encuentra sexto en la clasificación con 10 puntos.