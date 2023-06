Alcaraz - Djokovic: horario y donde ver la semifinal de Roland Garros

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, atropelló al griego Stefanos Tsitsipas, 6-2, 6-1 y 7-6 (5), camino de la cita fijada desde hace días en semifinales de Roland Garros con el serbio Novak Djokovic, considerada la final adelantada del torneo.

Será segunda semifinal que dispute Alcaraz en un Grand Slam, la primera en París, el partido que enfrentará a los ganadores de los dos últimos grandes y a los dos mejores tenistas del momento.

Será un duelo para marcar la hegemonía del tenis, porque Alcaraz protegería su número 1 del mundo que el serbio le arrebataría si levanta el trofeo el próximo domingo. "Siempre tomo de favorito a Novak, no es por tirar balones fuera o por quitarme presión, pero es el favorito. Tiene dos títulos aquí y si no tiene más es porque ha chocado contra el mejor de la historia en tierra batida, si no tendría más. Mientras esté Novak aquí, siempre va a ser el favorito", dijo tras derrotar al griego Stefanos Tsitsipas en cuartos de final.

Sin duda, llega uno de los partidos más importantes y más emocionantes para los amantes del tenis, este viernes 9 de junio, se enfrentará a uno de sus ídolos en tierras parisinas. El murciano avanza con paso firme hacia la final aunque su próximo oponente es uno de los mejores del mundo, a pesar de que el actual número 1 sea Alcaraz.

Alcaraz consideró "increíble" que vaya a enfrentarse en Roland Garros a uno de sus ídolos, al que tantas veces vio de niño enfrentarse a Rafael Nadal. "Le he visto millones de veces y verme ahora aquí es un sueño cumplido. Lo veía contra Rafa y me decía: 'algún día estaré yo ahí'. Ese día ha llegado".

¿Qué horario tendrá el partido de Alcaraz contra Djokovic?

Este 9 de junio es cuando se disputa el partido de Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, en cuanto al horario, el viernes 8 de junio se disputan las dos semifinales masculinas y el Alcaraz - Djokovic puede disputarse a las 14:45, o no antes de las 17:30.

¿Dónde ver el partido?

Los usuarios que quieran ver el encuentro podrán hacerlo a través de Eurosport, en el canal de DMAX, que es el que está retransmitiendo todos los partidos de Roland Garros.