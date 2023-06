Alonso, pendiente de la lluvia en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

El español Fernando Alonso (Aston Martin), bicampeón mundial de Fórmula Uno, indicó que estarán "atentos al radar" ante la posibilidad de que llueva el fin de semana en Montreal durante el Gran Premio de Canadá, octava prueba del Mundial de Fórmula Uno.

Alonso indicó que el de Montreal es un "circuito histórico" del Mundial del que guarda "buenos recuerdos", y en el que el año pasado salió "segundo en la parrilla tras una sesión de clasificación caótica y pasada por agua".

"Puede que vuelva a llover este fin de semana, así que estaremos atentos al radar", indicó en declaraciones distribuidas por su equipo, en las que recordó que Aston Martin consiguió salir de las pruebas de Mónaco y España con 32 puntos como equipo pese a que en el circuito de Catalunya tuvieron "un sábado difícil" y en la prueba no tuvieron "el ritmo suficiente para dar un espectáculo a los aficionados".

Alonso ocupa actualmente la tercera plaza en la general del Mundial, con 99 puntos, tan solo superado por los Red Bull del neerlandés Max Verstappen (170) y del mexicano Sergio 'Checo' Pérez (117).

