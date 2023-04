El Bádminton Rinconada no se da por vencido ante La Orden

El Bádminton Rinconada tiene todo preparado para el asalto al título de liga que tiene como desenlace este próximo sábado a las 17:00 horas en el Pabellón Fernando Martín de San José de La Rinconada. Aunque el resultado no fue bueno en Huelva, los rinconeros están completamente mentalizados en dar la sorpresa y conseguir una remontada que pudiera suponer el decimotercer título liguero.

En la mañana de este miércoles se ha producido la rueda de prensa de presentación de la vuelta de la final. En dicho acto, ha asistido la presidenta del Club Bádminton Rinconada, Isabel Venteo; Rafael Fernández, concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada; y Antonio Molina, director técnico rinconero y entrenador del primer equipo. En dicho acto todos han coincidido: la remontada es posible en el Fernando Martín.

Así lo ha expresado Isabel Venteo, pues la presidenta rinconera cree que "aunque no fue nuestro mejor día el pasado sábado, no me cabe duda de que seguimos teniendo un equipo acorde a las expectativas creadas a principio de temporada. Una mala tarde no nos va a hacer cambiar de opinión. Los jugadores y jugadoras tienen unas ganas tremendas de que sea sábado porque van a ir a por todas desde el minuto uno. El que crea que la eliminatoria está resuelta, está equivocado".

Rafael Fernández, por su parte, ha querido aprovechar la ocasión para "darle valor a todo lo que lleva consiguiendo el Bádminton Rinconada. Es un orgullo para el municipio el tener a un equipo al máximo nivel como es Rinconada, abanderando nuestro nombre por España y Europa. Este año han conseguido algo tan importante como la Copa Iberdrola de clubes y ahora quieren ir a por la liga. Estuve en Huelva y es cierto que el sabor fue agridulce por cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero creo que esta plantilla está preparada para la remontada y vamos a estar todo el municipio desde la grada animando para que así ocurra".

Por último, Antonio Molina solo piensa en una única posibilidad: "Ganar. Es lo único que nos importa a todos en este momento. Vamos a salir como si fuera el último punto que vamos a jugar en nuestras vidas. Las sensaciones que me transmite la plantilla son brutales. No paran de hablarme diciendo que lo van a conseguir. Tenemos una plantilla magnífica y se lo van a dejar todo por este encuentro, lo tengo claro. Creo que vamos a llegar con opciones hasta el final, y ahí es donde va a salir nuestro pundonor y nuestro amor por el bádminton. Como dice Isabel (Venteo), que nadie piense que está todo hecho porque nosotros vamos a salir con hambre de demostrar quiénes somos".

Este sábado, el Fernando Martín debe de ser una caldera, pues así lo han expresado los protagonistas de la rueda de prensa: "Nuestro municipio nunca nos ha dejado solos y en esta ocasión no será diferente", comenta Venteo. Rafael Fernández, por su parte, habla de "los momentos que he vivido como deportista en Rinconada me hacen presagiar un Fernando Martín precioso. He jugado finales de Campeonato de España, de Europa y el apoyo de la gente siempre ha sido magnífico. La Rinconada apoya el deporte de manera excepcional y tiene mucho cariño al Bádminton Rinconada, por lo que veremos un Fernando Martín con muy buen aspecto". Molina certificaba las palabras de ambos expresando su "agradecimiento a todo el municipio por el apoyo que siempre nos ha dado. Queremos devolverles a todos nuestros vecinos ese apoyo con un título y de la forma que pudiéramos conseguirlo, por lo que invitamos a todos aquellos que quieran estar con nosotros el sábado porque les prometemos que verán un despliegue de pundonor y lucha por parte de los nuestros".