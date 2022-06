El Bádminton Rinconada, ilusionado como si fuera la primera vez

Con la ilusión intacta el Club Bádminton Rinconada puso rumbo este lunes a la ciudad polaca de Bialystok. Desde Sofía hasta hoy, 27 de junio de 2022, ha llovido mucho, diez años concretamente. Diez años sin competir en la Champions del bádminton europeo que llegará a su fin este martes a las 10:00 en su estreno ante el SMS Bialystok, el campeón polaco y rival con el que se jugará el pase a los cuartos de final.

Todos los encuentros se disputarán en el Sports Hall of Agricultural School Complex de Bialystok, jugándose desde este martes al jueves 30 de junio la fase de grupos, este viernes por la mañana se disputarán los cuartos de final y por la tarde las semifinales. El sábado, 2 de julio se celebrará la gran final. El Bádminton Rinconada tiene como objetivo mínimo pasar de fase de grupos, y a partir de ahí calibrar y comprobar sus opciones de conseguir luchar por las medallas pasando hacia semifinales.

Los rinconeros son conscientes de que su grupo no es el más favorable. En primer lugar, el hecho de caer con el favorito, el Chambly francés, hace que sepan que no pueden fallar más allá del encuentro frente a los galos para conseguir el pase a la fase final.

Para ello, Antonio Molina contará con toda la expedición y su equipo de gala, desde los ingleses Rory Easton, Leona Lee y Tom Wolfenden hasta el combinado nacional como Nerea Ivorra, Jaume Pérez, Carlos Piris, Laura Molina o Marta Molina. El combinado al completo supone un plus de opciones para los rinconeros que, al contrario que en la final de la liga donde no pudieron contar con Rory Easton ni Leona Lee, tendrán todas sus armas en Polonia para llegar lo más lejos posible en el viejo continente.

Antonio Molina, antes de coger el vuelo hacia Polonia desde el Aeropuerto de Sevilla, se mostraba con mucha ilusión de volver a disputar esta competición que tan buenos recuerdos le trae: "Hoy, sin duda, estoy recordando muchas cosas al llegar aquí para partir hacia Polonia. Son tantos viajes y tantas experiencias acumuladas por Europa que, aunque esto para nosotros no es nuevo, tengo esa sensación como si fuera la primera vez. Vamos a intentar por todos los medios hacer un buen papel, y no vamos a tener miedo a nadie ni nada. Creo que es positivo ir con la condición con la que vamos, pues en otras ediciones hemos ido con un poco de presión por estar como mínimo en semifinales. En esta ocasión vamos sin presión y a disfrutar de la experiencia, y es por ello que pase lo que pase estaremos muy orgullosos de nosotros y de la temporada que venimos realizando, El hecho de poder estar en Polonia es el broche a una gran temporada y es un plus añadido para planificar la siguiente. Nos encontrábamos planificando la siguiente temporada, pero el hecho de disputar el Campeonato de Europa de Clubes nos ha hecho parar un poco en la planificación y centrarnos en este campeonato para llegar con las mejores sensaciones".

Respecto a la plantilla, Molina ve positivo poder tener a todos disponibles para el campeonato: “Es evidente que llevar a todo el combinado es un plus añadido. Tengo la espinita de saber qué hubiera pasado con nuestro equipo al completo en la final frente al IES La Orden, pero esto es ya a toro pasado. Nunca nos hemos puesto como excusa el no contar con dos jugadores claves en la final al igual que ahora vemos completamente normal que Rory y Leona estén con nosotros en Polonia. Vamos a luchar al máximo con todos ellos, pues el combinado al completo creo que no tiene que temerle a nadie”.

El Bádminton Rinconada, que comienza este martes su andadura, jugará el miércoles frente al Chambly Oise y el jueves frente al Che Lagoense a la misma hora, 10:00 horas. Antes, este lunes entrenará en el terreno donde se disputará el campeonato, para adecuarse a la pista antes del comienzo de la competición. Todos los encuentros podrán ser seguidos en directo a través de la televisión de la Federación Europea de Bádminton.