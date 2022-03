El Bádminton Rinconada luchará otra temporada más por el título liguero (5-2)

El Club Bádminton Rinconada volverá a jugar un año más la final de la División de Honor del bádminton español, que le llevará a reeditar otro Clásico más frente al IES La Orden. Los rinconeros sólo se han perdido cuatro finales en lo que va de siglo. Se dice pronto y parece fácil, pero ni mucho menos ha sido así como hemos podido comprobar en la tarde de este sábado en el Fernando Martín.

El feudo rinconero se ha puesto de gala como en sus mejores tiempos. La afición rinconera ha respondido a la llamada del club en la última semana, y el pabellón de San José de La Rinconada ha sido una auténtica caldera que ha llevado en volandas a los rinconeros para volver a disputar una final más. El factor cancha iba a ser importante y así lo ha sido, pues los aficionados rinconeros, que superaban el centenar han hecho sonar el Fernando Martín como en tiempos pasados donde el Rinconada siempre llegaba una final.

Antes de conseguir la gesta, la hoja de presentación rinconera no era la mejor. El Bádminton Rinconada recibía la notificación por parte de FESBA de que no podrá contar con los ingleses Rory Easton y Leona Lee en la fase final, al no haber cumplido, según la Federación Española, el mínimo exigido para participar en la fase final.

El encuentro comenzaba con un dobles mixto que daría buena prueba de lo que iba a hacer este encuentro. La igualdad fue máxima en todos los puntos que se disputaron, y finalmente fueron los rinconeros Jaume Pérez y Laura Molina quiénes realizaron un sobresaliente partido para llevarse el primer punto al casillero en cuatro sets ante Juan Blas Villalta y Manuela Díaz (10-11, 11-5, 11-10, 11-9). El Rinconada conseguía golpear primero, una premisa que era más que importante para encarrilar el encuentro.

En el dobles masculino y femenino la suerte fue dispar para los de Antonio Molina. Las rinconeras Laura Molina y Nerea Ivorra cedían en tres sets ante las visitantes Anne Fulgsang y Toni Woods (7-11, 9-11. 9-11). Por otro lado, Jaume Pérez y Carlos Piris realizaban uno de los partidazos del encuentro que acabaron llevándose al derrotar en cinco sets a Ernesto Baschwitz y Joan Monroy (11-6, 9-11, 11-8, 6-11, 11-7). Tras este resultado, el Rinconada saldría bien parado al término de los dobles, aunque necesitaría dos puntos más en la parcela de individuales, que tan difícil se le hace en los encuentros.

Carlos Piris y Nerea Ivorra serían los primeros individuales que el Rinconada saldría a disputar con la certeza de saber que de ganar ambos conseguiría el ansiado billete a la final. Carlos Piris comenzó como un rodillo ante Tomás Toledano, que batió con superioridad en los dos primeros sets (11-5, 11-7). Nerea Ivorra no conseguía conectar en el partido y cedía los dos primeros sets de manera clara ante la sueca Anne Fulgsang (10-11, 6-11).

A partir del tercer set en ambos partidos viviríamos situaciones paralelas, aunque a favor de cada uno de los dos equipos. Carlos Piris cedía el tercer set, mientras que Nerea Ivorra sacaba su garra y mandaba al quinto set el encuentro ante la jugadora sueca del CB Arjonilla. El tramo final de ambos sets sería de infarto, pues de ganar ambos el Rinconada conseguiría billete directo a la gran final de la competición. Carlos Piris cumplía sufriendo ante Tomás Toledano para llevarse el encuentro (11-5, 11-7, 9-11, 11-10) y ponía el tercer punto de los cuatro necesarios para soñar con una nueva final.

Y en el momento decisivo salió Nerea Ivorra para realizar el mejor encuentro de su etapa en el Bádminton Rinconada, al conseguir el punto del pase a la final y culminar la remontada ante Fulgsang (10-11, 6-11, 11-7, 11-8, 11-9). Con todo ello, el Bádminton Rinconada lograba el pase a una nueva final de Campeonato de España, otro hito histórico del club más laureado del bádminton español.

Pase ya decidido

Con el pase ya decidido, los últimos dos duelos llevaron a la derrota de Nerea Díaz en tres sets ante Toni Woods (7-11, 9-11, 1-11) y Alejandro Ramírez conseguía el quinto punto al realizar un trabajado partido remontando el set inicial al jiennense Ernesto Baschwitz (9-11, 11-9, 11-10, 11-8).

Tras el encuentro la euforia rinconera dio rienda suelta a las celebraciones junto con toda la grada, que tan importante ha sido en este encuentro. Los jugadores locales agradecían a su parroquia el haber asistido a otro día que se escribe en la historia del club que ahora deberá de conseguir el ansiado 12+1 en una final ante el CB IES La Orden, lo que supone un nuevo clásico del bádminton español en la final.

Antonio Molina se mostraba eufórico al término del encuentro, pues para él "ha sido uno de los días más emocionantes en este club, porque cuanto más difícil son las cosas, mejor saben las gestas. Lo de hoy ha sido una nueva heroicidad, pues no hemos podido contar con nuestros jugadores extranjeros debido a una medida injusta. Hoy tanto Carlos Piris como Nerea Ivorra han sido el estandarte de lo que es este equipo: una constante lucha y pasión por conseguir nuestro objetivo".

Respecto al partido decisivo, el técnico comenta que "lo he vivido como hacía tiempo que no vivía un partido así. Esa emoción, con todo el público detrás que no paraba de animar ha sido muy bonito, muy especial. Hoy el Fernando Martín ha vuelto a poner de manifiesto que es un factor muy importante de cara a conseguir el decimotercer título de campeón de España, y para ello lucharemos".

Respecto a la final, Molina afirma que "evidentemente no vamos a quedarnos aquí. Dentro de dos semanas tenemos una final apasionante y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para conseguir el ansiado título liguero que se nos escapa en los últimos años. Para ello necesitamos que el Fernando Martín vuelva a ser una caldera y nos lleve en volandas para ganar la primera batalla en casa".

Con el factor cancha de la final ya decidido, la ida de la gran final será el 9 de abril en el pabellón Fernando Martín y la vuelta en el Andrés Estrada de Huelva.