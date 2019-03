El Betis Deportivo tiene ante sí una buena oportunidad de afianzarse en las plazas de play off de ascenso, pues recibe (12:00) en buena forma a un rival directo en la lucha por jugar esa promoción. Aunque sólo es séptimo, el Xerez Deportivo está al acecho de estos primeros puestos y a sólo cuatro puntos del filial heliopolitano. De ahí que tanto en un bando como en el otro sean sabedores de la trascendencia del envite de esta mañana.

"Ya todos los partidos son finales", decía esta semana el delantero azulino Javi Casares. Restan sólo ocho jornadas para que la fase regular toque a su fin y el margen de error cada vez es menor. De todos modos, si algo han demostrado los jerezanos a lo largo del campeonato es que son un equipo fiable. No pierden un partido desde el 21 de octubre y son el tercer cuadro de la categoría que menos goles ha recibido –22–.

Sin embargo, a los de García Tébar les está faltando determinación en la faceta ofensiva. La pasada semana se les resistió el Algeciras, al que fueron superiores en lo que respecta al juego. Con mejores vibraciones llega al encuentro el Betis Deportivo, que ha ganado –y con solvencia– tres de sus últimos cuatro partidos.

El equipo comandado por José Juan Romero goleó hace siete días a la Lebrijana (0-4) quebrando la mala dinámica que arrastraba a domicilio, donde le viene costando puntuar desde que comenzó la segunda vuelta. Ahora, los béticos quieren dar un puñetazo en la mesa y estabilizarse de una vez por todas en la zona noble. Y lo cierto es que jugadores como Rodri, Roberto o Raúl llegan al sprint final en un gran momento de forma. El último de ellos es una de las apariciones del 2019 en la Avenida de Italia. Este espigado punta, al que Romero fue introduciendo poco a poco en el grupo a mediados de curso, suma ya nueve goles con el filial –cuatro de ellos en los últimos dos partidos–.

Seguramente los verdiblancos no encuentren ante los xerecistas las facilidades que tuvieron en Lebrija. La contienda no estará exenta de polémica. El Betis comunicó hace unos días que, con motivo de las obras que se están realizando en la grada visitante del campo principal de su ciudad deportiva, no venderá entradas al público general y sólo permitirá el acceso de abonados. Esto ha causado cierto malestar en el Xerez.

"Puedo entender que nos puedan delimitar el número de entradas, pero que no permitan que ni un solo aficionado nuestro puede asistir al partido a mí me parece una falta de respeto", decía el viernes el propio García Tébar.