Todo o nada para el Betis Futsal en Amate

En su casa y en la del vecino. El Betis Futsal afronta este sábado en Amate (20:00 / TDP) la ultimo jornada de la LNFS contra el Family Cash Alzira con la mirada puesta no exclusivamente en lo que suceda en su partido, sino también en el encuentro entre ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra contra Mallorca Palma Futsal. El equipo tudelano, empatado a 24 puntos con el club sevillano, pero con el gol average a favor frente a los béticos al haberles superado en los duelos de la primera y segunda vuelta, disputará su tarde noche de infarto ante los recientes campeones de Europa con la toga puesta, pues les tocará representar el rol de jueces de la competición.

Los navarros tienen varias ventajas además del gol average positivo ante su perseguidor en la tabla. Primero, su rival no hace ni una semana que fue merecidamente campeón de Europa por segunda vez en su historia tras imponerse en la final al FC Barcelona con la celebración que eso conlleva para un club que no deja impresionar con sus hazañas. Los mallorquines se han tirado la semana de acto en acto, felicitación del monarca incluida. Todo esto sin apenas entrenar, aunque siguen optando a una cuarta plaza muy jugosa de cara al play off por el título. Tomen las lecturas que consideren oportunas.

La segunda prerrogativa, clave si miramos los años anteriores, es que el Ribera Navarra juega en casa, en un pabellón Ciudad de Tudela acostumbrado a ser honoris causa, pues no es la primera vez en las últimas temporadas que su afición es capaz de condicionar, a su modo, lo que sucede en el 40x20. La Caldera de Tudela será una olla a presión para trata de evitar que su equipo caiga a la Segunda División.

Lleno absoluto en Amate

Al igual que está intentando el Betis Futsal con un pabellón de Amate que espera despedir a su equipo con noticias positivas justo una semana antes de la Final Four de la Copa del Rey que se disputará en San Pablo. Pero eso es otro tema, todavía muy lejano. Este sábado sólo queda ganar y esperar, y, según ha podido conocer este periódico, el Betis ha hecho todo lo posible para que el pabellón ubicado en la Avenida la Revoltosa presente el mejor aspecto de la temporada. Y lo ha conseguido. Esta misma mañana han anunciado el sold out, sin entradas por primera vez en la temporada gracias a que han premiando con invitaciones a clubes del IMD, y por si fuera poco, el acceso para el público general será de 3 euros, el más barato en lo que va de ejercicio.

¡𝐂𝐨𝐥𝐠𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝑺𝑶𝑳𝑫 𝑶𝑼𝑻 𝐞𝐧 𝐀𝐦𝐚𝐭𝐞! 🏟️🔒Muchas gracias, afición. Todos, juntos, lucharemos hasta el final 💪🏻🔛#RealBetisAlzira #PrimeraDivisiónFS pic.twitter.com/hid0oCJNxP — Real Betis Futsal (@RealBetisFS) May 10, 2024

Entre béticos y alzireños lo que es seguro es que uno de los dos tendrá que despedirse de la máxima categoría. Incluso podrían llorar las penas juntos, pues un empate a pesar de una hipotética derrota del equipo entrenado por Álvaro Cordón y Ferran Plana, tras el cese de Juanma Marrube hace un mes, sería la condena de ambos colistas. Cabe destacar que el Betis ha logrado el triunfo las dos veces que se ha topado con los valencianos esta campaña: 1-4 en la primera vuelta a domicilio y 2-1 en el duelo de octavos de la Copa del Rey disputado en Amate.

Sin bajas en el Betis Futsal

Ramón Martínez podrá contar con todos sus jugadores, incluido Alejandro Lemine, única baja el pasado sábado a causa de una neumonía vírica que le impidió recuperarse a tiempo para estar presente en Galicia. "La semana de trabajo ha sido muy buena, la gente está mentalizada para darlo todo en la pista", ha declarado el técnico del Betis Futsal en la previa.

Alzira, último clasificado, llega con 23 puntos tras sumar un triunfo ante el Manzanares (4-3) en los últimos segundos, logrando obtener un meritorio hilo de esperanza si se tiene en cuenta que no saborearon la primera victoria hasta la jornada 14, precisamente frente al equipo de Ciudad Real. La plantilla de Braulio Correal tampoco estará sola en el desenlace de su primera aparición en la élite. 200 aficionados del club de la Ribera Alta del Júcar se han movilizado para acompañar a sus jugadores en un partido no apto para cardíacos altamente susceptibles de emocionarse con este deporte.

En definitiva, rubricar la victoria no será suficiente para el Betis. Ribera Navarra tiene la llave del futuro: no debe conseguir el mismo resultado que la entidad heliopolitana, eso significaría recoger las maletas y decir adiós a la Primera División tras cuatro temporadas en las que su máxima habrá sido acabar en novena posición.