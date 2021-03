Blanca Manchón, sexta tras la tercera jornada

Las aguas de Vilamoura vienen acogiendo el Campeonato de Europa RS:X, que ayer celebró su tercera jornada, en la que la sevillana Blanca Manchón, la mejor española, descendió un puesto para ocupar ahora el sexto lugar.

Las condiciones de viento en el campo de regatas han estado marcadas de nuevo, como apuntaba a primeras horas de la mañana Riccardo Ravagnan, meteorólogo de la Real Federación Española de Vela, por las brisas, aunque con la perspectiva de que hoy sea el viento de gradiente el que mande, lo que sin duda será un punto a favor de nuestras tripulaciones. Con vientos de entre 7 y 11 nudos, las flotas de RS:X disputaron tres mangas.

Las posibilidades siguen estando abiertas para Blanca Manchón, ya clasificada para los JJ.OO. de Tokio, que ocupa la sexta plaza de la general femenina con 33 puntos tras sumar ayer dos quintos puestos y un décimo que finalmente fue su descarte. De esta forma, aún queda mucho por definir en una clasificación en la que la polaca Zofia Noceti se hizo ayer con el liderato en detrimento de la francesa Charline Picon, siendo la italiana Giorgia Speciale la única que se mantiene en su puesto, tercero.

"El día ha sido bueno, con algo más de viento que ayer, condiciones que son buenas para gran parte de la flota, por lo que estamos todas muy, muy juntas, y el físico está siendo fundamental, diría que uno de los factores más importantes. Yo he conseguido estar ahí y estoy cerca del podio, y aunque el día de hoy no ha sido brillante me he mantenido y no he pinchado demasiado, intentando cada vez cometer los menos errores posibles. Mañana será un día clave y voy a ir a por todas, a atacar y a luchar por la medalla en la Medal Race", indicó la sevillana.

En la prueba masculina, el regatista formenterense Sergi Escandell es el español mejor clasificado, en el puesto séptimo, con 48 puntos, siete por delante del canario Ángel Granda, noveno con 55. Cerca de ambos está el veterano windsurfista alicantino Iván Pastor, en el puesto decimocuarto, con 82 puntos. Así, la prueba, tercera y definitiva para elegir al regatista que representará a España en los Juegos, se presenta muy abierta. El líder es el holandés Kirian Badloe, vigente campeón mundial, con 18 puntos, tras haber ganado las tres mangas de la jornada.