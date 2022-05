El C.W. Sevilla Femenino cae eliminado de la fase de ascenso a Primera Nacional en Bilbao (13-8)

Empezó fuerte el Askartza ante el Waterpolo Sevilla Femenino con dos goles en los dos primeros minutos del encuentro y culminando el primer cuarto del partido con un 4-2 a su favor merced a 4 tantos conseguidos por la misma jugadora Irati Rubianes. A partir de ahí, las locales jugaban ya con la eliminatoria igualada y no permitieron a las sevillanas acercarse a más de esa diferencia en el marcador durante el resto del encuentro. Repitieron las jugadoras vascas el parcial de 4-2 en el segundo cuarto y llegaron al descanso largo con 8-4 en el marcador.

Tras la reanudación las jugadoras del Waterpolo Sevilla consiguieron igualar el marcador del tercer cuarto (2-2) y llegar al periodo definitivo con una desventaja de 10-6 que mantenía vivas sus opciones. A pesar de que las sevillanas no pudieron contar con Blanca Curquejo desde el final del tercer cuarto y con Lidia Cabrerizo desde el comienzo del cuarto, no dieron su brazo a torcer y lograron iniciar el último cuarto con un parcial de 0-2 que volvía a dejar la eliminatoria igualada a menos de seis minuto. Fueron las jugadoras locales las que estuvieron más acertadas logrando batir la portería de Marta Bernal hasta en tres ocasiones y consiguiendo así el pase a la eliminatoria final por el ascenso a Primera Nacional.

Para el Waterpolo Sevilla marcaron en el encuentro Aida Bartolomé (3), Blanca Curquejo (2), e Iris Bartolomé, Lidia Cabrerizo y Laura Delgado con uno cada una.

Termina así una brillante temporada para la sección femenina del Waterpolo Sevilla que con una joven plantilla ha logrado por primera vez el Campeonato de la Liga Andaluza y ha disfrutado de una gran experiencia en esta eliminatoria por el ascenso a categoría nacional.