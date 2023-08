Canales derrota a Lainez y pone a Monterrey en cuartos de final (0-1)

El español Sergio Canales convirtió este martes un penalti a los 97 minutos y con el triunfo a domicilio por 0-1 sobre Tigres, envió a su nuevo equipo, Monterrey, a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Monterrey, el equipo dirigido por el entrenador argentino Fernando Ortiz, chocará en cuartos de final con Los Ángeles FC, que hoy dejó en el camino a Real Salt Lake con una goleada por 4-0.

El derbi regio del fútbol mexicano se jugó hoy en Houston con mucha lucha y pocas jugadas de gol. Hasta que cuando el partido parecía caso juzgado, Javier Aquino cometió una falta en al área y Canales anotó el penalti.

El partido fue intenso. Ambos cuadros tuvieron acercamientos al área, Monterrey sobre todo con Canales y el argentino Rogelio Funes Mori y los Tigres con el francés André Pierre Gignac.

Sergio Canales scored the winning penalty kick and he is your man of the match presented by GEICO. pic.twitter.com/4LKxRTxxch