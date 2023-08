El jeroglífico del Betis con las inscripciones

La situación de angustia se repite en el Betis conforme se acerca el primer partido Liga contra el Villarreal. Las dificultades para poder inscribir las fichas de los futbolistas son variadas a tenor de los diferentes cálculos matemáticos que impone la patronal balompédica. Todo tiene que ver con la situación económica de la entidad, con fondos propios negativos, y muy lejos de poder alcanzar ese nirvana que actualmente es poder gastar justo lo que se ingresa, es decir, un uno a uno, como lo denominan en la jerga ecónomica y balompédica en la actualidad.

El Betis está lejos de esa ecuación, no se trata, por ejemplo, de poder equiparar los 10 millones de euros ingresados por Canales con el mismo dinero a pelo en otras operaciones. En absoluto es así, todo es mucho más complejo, cercano al álgebra para la mayoría de los mortales que no están acostumbrados a las operaciones contables que exige LaLiga a sus afiliados.

Todo, por ejemplo, tiene que ver con los años de contrato que le puedan restar a quienes salen y también los que firman quienes entran. Se trata de una infinidad de variables en ese trasiego de futbolistas para evitar el endeudamiento de las entidad balompédicas en la máxima categoría española. Y no conviene en este sentido plantear a Javier Tebas, el presidente de los clubes, como el maligno, ya que son sus propios afiliados los que han aprobado en diferentes asambleas esas medidas económicas de control del gasto.

En el Betis, pues, se trabaja a fondo en las negociaciones con la patronal, como ya se hiciera en el verano de 2022, para poder facilitarle a Manuel Pellegrini las herramientas de trabajo adecuados, es decir, ponerle a su disposición a todo el elenco de futbolistas que actualmente tienen contrato con la entidad heliopolitana. En ese sentido, pese a las fatigas de los números, en el consejo de Ángel Haro y José Miguel López Catalán sí se respira optimismo con vistas a la resolución.

Eso sí, Pellegrini no podrá tener a todos sus futbolistas desde la primera jornada de Liga contra el Villarreal. Para este miércoles está prevista una reunión del técnico al máximo nivel con los dirigentes béticos para elegir las cartas que puedan estar en idénticas circunstancias, es decir, con los mismos números que otros compañeros en ese límite salarial. En ese caso el chileno escogerá a sus preferidos y el club hará lo posible por inscribirlos antes de la cita contra el Villarreal.

Lo que sí tienen claro en la entidad heliopolitana es que hasta que no se produzcan todas las inscripciones pendientes no podrán abordar la contratación de nuevos futbolistas a no ser que haya un traspaso de última hora. En ese sentido, el nombre más valorado podría ser Guido Rodríguez, que no ha renovado su contrato y acaba en 2024, cuando podría marcharse libre sin ninguna remuneración para el club. Pero las ofertas que han llegado por el medio centro argentino no se acercan ni muchísimo menos a las pretensiones béticas, entre otras cosas porque el coste actual de Guido (suma de la ficha y la amortización) no es demasiado elevado al haber cumplido la mayor parte de su contrato y una salida exigiría un sustituto de garantías con un costo aún más elevado seguramente.

Pero tampoco se pueden descartar otras opciones que pueden ser golosas en el mercado como los jóvenes Miranda y Rodri, subcampeones de Europa sub 21 con un gran papel con la selección española. Todo dependerá de los movimientos que puedan registrarse en el mercado en los más de veinte días que restan para su cierre.

El Betis, mientras, intenta llegar a un acuerdo con LaLiga con el aval de las garantías de los pagos de la pasada temporada y también con la base de la ampliación de capital de 43 millones que debe aprobarse el 25 de agosto a propuesta del Consejo de Administración de Haro y Catalán. Pero tampoco es fácil esto, ya que en la patronal se muestran inflexibles a la hora de pedir garantías bancarias para este tipo de situaciones habituales en las sociedades anónimas deportivas que rigen los clubes de fútbol.

Lo que es seguro, por tanto, es que hasta que no se produzcan todas las inscripciones no se podrán abordar en serio nuevas llegadas. En este sentido, es cierto que el joven Sergi Altimira, centrocampista del Getafe, es avalado por el director deportivo, Ramón Planes, e incluso se plantea el pago de su cláusula de rescisión, que, al parecer, es de dos millones de euros. Pero esto sólo sería posible después de las ansiadas inscripciones, nunca durante la presente semana, ya que las prioridades son otras.

En el Betis están mucho más centrados en estos momentos en las matemáticas, en todos los cálculos y las negociaciones con LaLiga, para poder darle a Manuel Pellegrini a la mayor parte de futbolistas posibles entre los que aún no están inscritos con la ficha correspondiente para poder jugar partidos oficiales en la próxima temporada. Marc Roca, Ayoze, Bellerín, Bartra e Isco aguardan la resolución de estas situaciones previas para poder estar en condiciones de ser alineados por Pellegrini. También Miranda y Rodri, que pasan a tener dorsales dentro de la primera plantilla, concretamente el 3 y el 17, después de haber superado la edad para ser inscritos como futbolistas del filial. Chadi Riad sí está en esa situación y tendrá un número posterior al 25.