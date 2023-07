Las claves de la ampliación de capital del Betis

El Betis anunció la convocataria de una Junta General Extraordinaria para la aprobación, o no, de una ampliación de capital que suponga una inyección económica para el club. será el próximo 25 de agosto, en el hotel Barceló Renacimiento (18:00), con el objetivo de cubrir una cantidad cercana a los 43 millones de euros.

El presidente de al entidad, Ángel Haro, y el vicepresidente, José Miguel López Catalán, explicaron, desde su punto de vista, lo que supone dicho movimiento, lo que desde su perspectiva es "lo mejor que le puede pasar al Betis" para afrontar un delicado momento en lo económico con el objetivo de seguir creciendo deportiva y socialmente y poder inscribir a todos los futbolistas, según indicaron en Betis TV.

La claves de esta ampliación de capital son variadas en cifras y en lo que significa para cada accionista, pequeño o grande.

El valor de la acción

De un lado se quiere cubrir casi 43 millones, lo que supone doblar el número de acciones que hoy existen poniéndose a la venta unas 117.500, aproximadamente. Cada una a un valor de 365,44 euros. "Cada accionista que tenga una acción podrá ir con un derecho de suscripción preferente para comprar otra acción y habrá sucesivas rodas hasta que no queden", explicó Haro. En la práctica esto supone que quien tenga diez acciones y desee mantener su porcentaje deberá comprar otras diez (3.654,9 euros). Si no se diluirá el valor delas que tenga. Si no desea suscribirlas, puede ceder sus derechos a otro socio. Los no accionistas podrán adquirir acciones si otro accionista les cede los derechos en primera ronda o en la tercera si no se suscriben todas.

"No hay que demonizar una ampliación de capital. Es dinero fresco y para el Betis es lo mejor, aunque supone un esfuerzo para el accionista que quiera mantener su peso accionarial", indicó el máximo mandatario.

Los fondos propios

El objetivo de la ampliación de capital es cubrir el desfase de fondos negativos disparados desde la pandemia y la escasa plusvalía por venta de futbolistas generadas en los últimos tres veranos.

"Venimos con unos fondos propios negativos, pero no es algo que se haya producido de una manera aleatoria, sino que consecuencia de una gran pandemia. En informes del Betis se cifran las pérdidas en más cantidad de lo que tenemos ahora como fondos propios negativos. Descendió el ticketing, lo comercial, algo las televisiones y las ventas de jugadores con un descenso del 70% de la plusvalía de futbolistas. El Betis venía de una media de los tres años previos de cerca de 30 millones, así que fuimos de los clubes que más sufrimos. Estamos en un punto en el que si queremos seguir creciendo e implementar nuestro plan estratégico, también con las obras de infraestructuras, es necesario. No hacer la ampliación de capital devaluaría el Betis y nos colocaríamos en una posición baja de la tabla y nos ha costado mucho llegar hasta dónde estamos para dejarlo ir", explicó Haro.

Límite excedido

El Betis tiene el límite salarial de LaLiga excedido y ello le complicará ya inscribir a todos los futbolistas, como el año pasado, antes del inicio de la competición.

"El Betis tiene un límite condicionado por muchos factores, entre ellos el balance de pérdidas y ganancias y la tesorería o créditos vencidos. Hay una cantidad directa de esa ampliación que se puede destinar a la inscripción, pero el Betis tiene el límite excedido y no estamos en la regla 1:1, de ahí la importancia de esta ampliación para llegar a esa regla. Otra opción sería devaluar la plantilla y venderlo todo pero no estamos dispuestos a eso después de haber puesto al club donde está", apuntó Haro.

"LaLiga tiene un reglamento y un control económico que hay que cumplir. Y si no las cumplimos no podremos competir como queríamos. No es una cosa que llevemos meses hablando con LaLiga. Ya el verano pasado fue una posibilidad que estuvo sobre la mesa pero tomamos otro camino al final con el dinero aportado por el consejo", añadió Catalán.

"Cada accionista con acciones puede comprar más. Es el proceso. Esto supone un esfuerzo para todos. La ampliación de capital siempre, para cualquier empresa, es al mejor solución para la sociedad para no acudir a un crédito o préstamo por el que se pagan intereses que se convierten en deuda. Esto es capital e inyección directa al club y por eso es la mejor solución", aseguró el vicepresidente.

Al hilo de esto conviene recordar que en febrero la entidad cerró un acuerdo con Pricoa Private Capital por el que recibiría del fondo de inversión estadounidense 65 millones de euros a devolver en seis años. Con esta operación de reestructuración de la deuda el club esperaba mejorar la situación financiera al ser un préstamo con amortización creciente, pero ello no ha impedido que la entidad tenga que ir a la ampliación de capital.

"La situación de patrimonio neto a 30 de junio de 2022 es negativa en -70.012.646 euros. Si a dicha cantidad le añadimos el resultado de la temporada 2022-2023 (importe estimado y no auditado), que ascendería a -2.078.000 euros, el patrimonio neto negativo a 30 de junio de 2023 ascendería a -72.090.646 euros (sin incluir un ajuste de -2.108.000 euros propuesto por los auditores)", señala el informe de la entidad heliopolitana. "Aunque compensemos dicha cantidad con las disposiciones del préstamo de LaLiga Impulso CVC, que tiene naturaleza de préstamo participativo, y, según el Real Decreto-Ley 20/2022, no consideremos las pérdidas del periodo Covid-19, la realidad es que la situación patrimonial es delicada y debe reforzarse el patrimonio neto de la sociedad", añade el comunicado presentado por el consejo para informar de la necesidad de esa ampliación de capital.