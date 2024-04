Las reacciones al polémico penalti del Betis - Sevilla: de Iturralde González a Estrada Fernández

El segundo gran derbi sevillano de la temporada terminó con empate, pero no fue un partido ajeno a la polémica. Además del gol anulado a Lukebakio que hubiera adelantado al Sevilla o del penalti anulado al Betis en la segunda mitad, lo que realmente está dando que hablar es el penalti por mano en el área con la que Isco marcó el tanto bético en el Benito Villamarín.

Un penalti que ha generado polémica

El árbitro del encuentro, Sánchez Martínez, pitaba su segundo derbi en la noche del domingo. Y entre sus decisiones más comentadas se encontró la de pitar penalti a favor de los locales en el minuto 37, después de que un centro de Fornals impactara contra la mano de Lukebakio, que se encontraba dentro del área. El malagueño y antiguo jugador sevillista, Isco, fue el encargado de tirar desde los 11 metros, adelantando temporalmente a los verdiblancos.

Sin embargo, la decisión del árbitro fue duramente criticada por jugadores y aficionados del Sevilla, pero también por otros profesionales. Por ejemplo, en opinión de Iturralde González, no debería haber sido penal. El exárbitro dio sus motivos en Carrusel Deportivo: "No se hace grande, es un salto natural, tiene abajo la mano… Si le pegara en el codo hablaríamos de otra cosa. Le pega el balón, pero para mí no es punible".

Iturralde no fue el único antiguo colegiado para el que la decisión fue errónea. Estrada Fernández usó Twitter (ahora X) para lanzar un mensaje claro "No Penalty" en el que menciona a ambos equipos.

En esa misma red social, la cuenta Archivo VAR comparte la impresión de que no debería haber sido penalti. "Lukebakio toca el balón con la mano en posición natural y prácticamente pegada al cuerpo", señalan que por ello "la mano cumple con dos puntos fundamentales para no ser punible".

📺💥 El VAR se lavó las manos en el Real Betis - Sevilla.👉🏻 Lukebakio toca el balón con la mano en posición natural y prácticamente pegada al cuerpo.❌ NO ES PENALTI.▪️ La mano cumple con dos puntos fundamentales para no ser punible. pic.twitter.com/h1BN56nT98 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 28, 2024

Por lo general, la mayoría de usuarios (tanto aficionados como periodistas deportivos) parecen coincidir con los dos exárbitros y consideran dar por válido este penalti ha sido un error del colegiado y del VAR, que no llegó a actuar.

No sé si soy el único, pero me parece más penalti el que NO se pita por el manotazo a Isco, que esta mano de Lukebakio.pic.twitter.com/r2f7H33EWV — Luis Pérez  (@luisperezbej) April 29, 2024

Esto en la vida puede ser penalti, Lukebakio, se gira con el brazo pegado al cuerpo y cuando la pelota impacta en el brazo es cuando se despega. No hay intención y no está despegada.#ElGranDerbi pic.twitter.com/7CR3gcO0KT — Sergi (@Sergi__19) April 28, 2024