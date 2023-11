Carlos Herrera mantiene su aspiración a presidir la RFEF: "Voy a probarlo, vale la pena"

El periodista Carlos Herrera mantiene intacta su intención de presentarse a las elecciones para presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pese a reconocer que no va a tener fácil ganar al proceder de un ámbito ajeno al futbolístico: "Pero vamos a probarlo, yo creo que merece la pena".

Herrera ha participado este miércoles en un almuerzo organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, donde ha ejercido "como candidato a la presidencia de la Federación" e incluso, entre risas, se ha referido a Luis Rubiales, expresidente de este organismo, como su "antecesor".

Ante cerca de 250 empresarios malagueños, Herrera ha explicado que anunció medio en broma, medio en serio, su propósito de presentar una candidatura para liderar la RFEF, y que tras ese pronunciamiento empezó a recibir llamadas y mensajes de apoyo que le han acabado de convencer de dar este paso. "Yo tenía poca confianza en mí mismo, pero me dije: a ver si esto puede ser verdad, e insistí y el teléfono se me empezó a llenar de amigos del mundo fútbol que me decían 'si estás en eso, tira para adelante, te echo una mano'", ha explicado.

El director y presentador del programa 'Herrera en Cope' ha afirmado que es "un viejo aficionado al fútbol" y que por su cabeza no pasa dejar su responsabilidad radiofónica: "Lo quiero complementar con algo que me apasiona", ha dicho. Al asalto del castillo Ha reconocido que "conquistar el alminar de un castillo es mucho más fácil si estás dentro, porque si estás fuera te orinan te escupen, te lanzan flechas y te echan agua caliente", pero ha recordado que tiene "muchos amigos en todas partes" y posibilidades de asaltar la fortaleza. "Un malaguista y bético como yo, algo podremos hacer", ha subrayado. Herrera, que ha sido presentado por el presidente del Círculo Empresarial de Málaga, Francisco Jiménez, ha afirmado que a él no se le "ocurriría nunca coger a una señorita, por mucha confianza que tuviera, por el mentón y asestarle un inocente pico", como hizo Rubiales con la jugadora de la Selección de Fútbol Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del mundial femenino.

El locutor y escritor considera que Rubiales tuvo una "conducta no procedente", aunque no cree que por ello merezca pena de cárcel. El expresidente de la RFEF dimitió el 10 de septiembre después de que la Audiencia Nacional iniciara una investigación por posible agresión sexual y coacciones a Hermoso por el beso. En su opinión, este tema "se ha disparatado" porque ha habido "una utilización política de todo ello para hacer de una causa feminoide un acto inapropiado y convertirlo en un auto de fe exagerado e informativamente desmesurado". Por eso, pese a considerar que Luis Rubiales "debería haber actuado con otra inteligencia emocional", ha querido dejar claro que "no se tendría que haber colaborado con un linchamiento" que le parece "absurdo".

Carlos Herrera es hasta la fecha el único que ha manifestado públicamente su intención de presentarse a las elecciones a la RFEF, aunque se han barajado nombres como los del ex árbitro Antonio Mateu Lahoz, el ex directivo del Barcelona y expresidente del Mallorca, Mateu Alemany, el exconsejero delegado del Banco de Santander, Rami Aboukhair, o los presidentes de las territoriales de Valencia, Salvador Gomar, Andalucía, Pablo Lozano, Madrid, Paco Díez, y el presidente de la gestora, Pedro Rocha. Los comicios se celebrarán en el primer cuatrimestre de 2024.