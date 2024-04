Carlos Herrera ha confirmado oficialmente que se presenta a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol en su programa de la COPE.

Herrera lo ha comunicado diciendo que: "Me he preguntado muchas veces si valía o no valía la pena y la verdad, les tengo que confesar con el corazón en la mano, que creo que sí, es decir que me voy a presentar para limpiar, para regenerar, para que el futuro sea noticia por sus éxitos".