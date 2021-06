La Champions sin Madrid ni Barça, un engendro

Aunque tiene cierto paralelismo con esos sediciosos que van a ser indultados, la posición de los grandísimos Real Madrid, Barça y Juve no creo que merezca tantas amenazas por parte de UEFA. También Javier Tebas ha optado por un papel que sí parece más lógico, ya que trata el presidente del fútbol profesional español de salvar ese fútbol. Y es que una Liga con el Madrid y el Barça distraídos con la Superliga dejaría mucho que desear.

Igual me columpio sin que haya red abajo, pero no veo lógico que esos tres pesos pesados del fútbol mundial vayan a ser excluidos de la Champions. Significan tanto los tres en el concierto mundial que sería darse un tiro en el pie dejarlos fuera de la primera competición de clubes del mundo. Han intentado una sedición en toda regla para convertir ese invento en un club que sólo admitiría a ricos, pero fusilarlos al amanecer tendría también consecuencias no agradables.

A las amenazas del presidente Ceferin se han unido las del secretario general de la UEFA, que abunda en el sentido del presidente “siempre que sigan a cabo con el proyecto”. Pero ¿seguirá el tenaz Florentino con esa milonga? Quién sabe, pero lo vemos capaz de no dar su brazo a torcer, sobre todo viendo cómo se ha convertido, como un nuevo Jesús Gil, en una eficaz trituradora de entrenadores mediante ceses fulminantes o fastidiarles el día a día como le ha hecho a Zidane.

No veo a los tres colosos fuera de la Champions, pues el interés general se haría puré. No sé qué pensarán Real Sociedad y Betis del caso, pero mejor sería que rezasen cuanto sepan para que tanto el Madrid como el Barça sigan en la Champions. Son los dos equipos con más partidarios del planeta, o dos de los que más, y su defenestración crearía un clima malsano para sus suplantadores. Ojalá que todo sea como era y no como amenazan desde arriba. Mejor, todo como está.