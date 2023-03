Courtois y su prometida Mishel Gerzig, portada de Vanity Fair

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois y la modelo Mishel Gerzig, ofrecen su primera portada y entrevista conjunta en Vanity Fair España, a pocos meses de su boda. La pareja desvela en exclusiva su historia de amor, la relación de Mishel con los hijos de Courtois, la presión de estar en un club como el Real Madrid y cómo es trabajar con Florentino: “Es el jefe. No se pierde un partido, algo que no había visto antes en ningún directivo. Te exige un montón, pero es un gran presidente. Lo ha conseguido todo. Tampoco es que nos enviemos wasaps (risas), pero hablamos antes y después de los partidos. En el palco, siempre se acerca a charlar con Mishel, con las familias del resto de jugadores”. Lo hemos invitado a nuestra boda, y esperamos que pueda venir” añade Mishel.

Sobre los inicios de su relación y su historia de amor

Courtois y Mishel admiten que fue un flechazo a primera vista “En cuanto nos vimos en persona sentimos mariposas en el estómago, o como quieras llamarlo”, evoca él. “Conectamos enseguida, era como si ya nos conociésemos”, añade Mishel.

Su romance empezó gracias a un post de la modelo en su cuenta de Instagram: una foto de su perro, Mylo. “Qué mono”, comentó Courtois. Ahora y tras una pedida de mano en Positano, preparan su boda. “Fue muy romántico, y eso que improvisé”. “Ya tenemos la fecha, un lugar mágico. Será una ceremonia privada, romántica y divertida, con una gran fiesta en la que no faltará la música. Nos encanta bailar reguetón”, confiesan a Vanity Fair.

Sobre la adoración que sienten los hijos de Courtois hacia su "plus mom"

Para Thibaut la familia es un pilar fundamental en su vida, con dos hijos de una relación anterior, confiesa que el trato con la madre es excelente. “Mi ex y yo tenemos una muy buena relación, vive aquí al lado, somos una gran familia”.

Además, Mishel también tiene un papel fundamental en el día a día familiar “los niños ven a Mishel como una plus mom”, añade Courtois. “Sé que hay una madre en la foto y lo respeto de veras. Yo soy la amiga de Adriana y Nicolás, saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten”, secunda Mishel que admite que, en los comienzos de su relación, el hecho de que su prometido fuese padre de dos hijos añadió cierta presión al ambiente. “Yo tenía 24 años. Me estresaba pensar en ello, pero me recibieron muy bien. Son increíbles ", detalla.

Sobre ser portero en el Real Madrid y trabajar bajo presión

Desde el 2018, Courtois se ha convertido en un héroe para la afición del Real Madrid gracias entre otras cosas a sus paradas memorables, “tengo la suerte de haber jugado en grandes equipos como el Atleti y el Chelsea, pero el Real Madrid es el mejor club del mundo. Allá donde vas todo el mundo te reconoce, te felicita si acabas de ganar un título. Es otro nivel”, sentencia.

Aunque Thibaut reconoce que la presión de ser el portero oficial de Real Madrid es muy alta, confiesa que es un club que también tiene hueco para la conciliación familiar. “En eso Ancelotti es muy comprensivo. De diciembre a junio no paramos, jugamos cada tres días. No todo es estrés, resultados. En el Real Madrid hay que ganar siempre, por eso es importante desconectar”, apunta el deportista.