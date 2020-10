Cristian Toro llegó al Sevilla Femenino hace dos temporadas en una situación crítica. No sólo recondujo la nave nervionense sellando la permanencia, sino que puso las bases de los siguientes proyectos alcanzando unas semifinales de la Copa de la Reina, ese mismo curso, éxito que repitió la campaña pasada y que la pandemia le impidió disfrutarlo. Lo hará este jueves (17:00), en busca de una proeza frente al todopoderoso Barcelona. Hoy, el Logroño y el Athletic (20:00) son los otros conjuntos que buscan tomar el testigo de la Real Sociedad, campeona en la ya lejana 2018-19 batiendo al Atlético de Madrid contra pronóstico.

Dar la sorpresa es el reto del equipo hispalense. "Yo vivo de ilusión también y me gustaría llegar a una final de Copa de la Reina, algo que no está al alcance de cualquiera. Lo enfrentaremos todo con esa responsabilidad e ilusión por el club, el escudo y los valores que representamos. Ése es el objetivo, que la gente se sienta representada y orgullosa cuando nos vean jugar y que se defiende a muerte el escudo, pero también quiero mostrar que sabemos jugar y disfrutar", indicó el técnico argentino, que destaca el duro inicio en esta temporada tras casi siete meses de parón por la crisis sanitaria: "Arrancamos con el Santa Teresa, un rival aguerrido y fuerte. Ahora disputamos la semifinal de Copa ante el Barcelona, que hace año y medio que no pierde en su campo, y luego nos toca el Athletic. Si estábamos deseosos de competir, tenemos tres buenas tazas para empezar".

Acerca de las nuevas incorporaciones Toro se mostró satisfecho con la adaptación e implicación, al mismo tiempo que elogió a las que ya estaban para hacer que las recién llegadas se acoplaran lo más rápido posible a todo lo que genera el club y el propio equipo: "Estoy muy contento con las incorporaciones, que se han adaptado muy bien. La gente de Sevilla y algunas de fuera que estaban aquí han ayudado a esa adaptación, sabiendo ya cuál es la idiosincrasia, la manera de funcionar y de sentir que tenemos aquí, algo que es muy importante. Estamos con mucha ilusión y con ganas, pero trabajamos mucho también la mentalidad, ya que hace siete meses que no tenemos esas situaciones y en un partido tendremos diferentes matices, por lo que tendremos que estar mentalizados".

No se arruga ante nada ni nadie el preparador sevillista que, como cara a la Copa de la Reina, hace un equilibrio en su cabeza entre realidad e ilusión: "Mi objetivo es salir a cualquier campo a ganar, ser un equipo competitivo y que vaya funcionando. Dependerá de la dinámica, de los resultados y de los momentos. Cuando vengan duras habrá que ser fuertes y cuando salgan los resultados hay que fortalecerse sin relajarse. Sabemos que es un campeonato muy competitivo, con muchos equipos que se han reforzado muchísimo. Hay cuatro o cinco que están a otro nivel, pero también quiero competir con el deseo de querer ganarles". No faltará deseo, seguro, ante el Barcelona, ya que el premio es una final.