Cumpleaños feliz a Pedri, la estrella emergente de la selección en Qatar

El centrocampista canario Pedri se convertía el pasado miércoles en una de las estrellas emergentes de la selección española con el espectacular partido que ofreció en la goleada sobre Costa Rica por 7-0. Pese a no marcar ningún, el futbolista del Barcelona ofreció un verdadero recital en el centro del campo y eso lo ha convertido en uno de los personajes de moda en la concentración de la Universidad de Qatar.

Paradójicamente, no hay ni un solo día en el que Pedri, siempre aparentemente tranquilo en todas sus actuaciones, no se convierta en protagonista por cualquier circunstancia.

El jueves, en plena resaca por esa exhibición ante Costa Rica, Pedri tenía la oportunidad de conocer a su ídolo, Andrés Iniesta, y hasta el propio Jordi Alba bromeaba con su compañero en el Barcelona sobre la carita de admiración que ponía al ser presentado al autor del gol que le dio a España el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Y después de esas escenas del jueves, el viernes le tocaba el turno a la celebración de su cumpleaños en el comedor de la Universidad de Qatar, donde todos sus compañeros lo celebraron con él y le colocaron por delante una tarta de chocolate con la correspondiente vela para que la soplara. El centrocampista canario cumplía concretamente 20 años.

"Es una pasada, no me imagino mejor escenario que pasarlo aquí, concentrado, y aunque no he podido ver a mi familia, pero sé que están orgullosos de mí y espero darle muchas más felicidades", apuntaba Pedri para los medios de la Federación Española de Fútbol.

Cuando fue preguntado por un deseo de cumpleaños, Pedri sonreía: "Me lo guardo para mí, porque si no, no se cumple, así que prefiero guardármelo para mí".